«السفر مع مرتضى منصور» دوت الخليج يكشف اسباب إعتذار الخطيب عن حضور نهائي كأس الأمم

/675971/السفر-مع-مرتضى-منصور-تحيا-مصر-يكشف-اسباب-إعتذار-الخطيب-عن-حضور-نهائي-كأس-الأمم

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان تلقى الخطيب خطاباً رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بحضوره للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية التي سوف تقام يوم 6 فبراير من الشهر القادم.

دوت الخليج يكشف سر إعتذار الخطيب

ويأتي إعتذار محمود الخطيب من حضور نهائي كاس الأمم لأكثر من سبب، أبرزهم موقف الكاف مع النادي الأهلي بعد إقامة كأس العالم للأندية تزامناً مع أمم أفريقيا وحرمان الأهلي من بعض لاعبيه المنضمين للمنتخبات بالبطولة.

وثاني الاسباب هو سفر الخطيب مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على طائرة واحدة، وهو ما يرفضه الأول، بالرغم من هدوء الأجواء بينهم في الفترة الأخيرة.

رسمياً.. الخطيب يعتذر عن حضور نهائي كأس الأمم الإفريقية

أعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في خطاباً رسمياً من باتريس ماتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لعدم تلبية دعوة رئيس «كاف» لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها يوم ٦ فبراير المقبل في ياوندي.

مشاركات النادي الأهلي فى كأس العالم

وشارك النادي الأهلي في 6 نسخ من قبل، حيث تعد ذلك المرة السابعة الذي يشارك فيها، وقدم الأهلي بطولات قوية في كأس العالم عبر تاريخة أخرها العام الماضي عندما حصد المركز الثالث بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ، وفوزه في لقاء تحديد المركز الثالث أمام بالميراس البرازيلي.

رسمياً.. مرتضي منصور يتلقى دعوة من الكاف لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا

تلقى صباح يوم الأحد الماضي، المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا.

وكتب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:”تلقى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي لحضور المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ٣٣ المقامة حاليا بالكاميرون والمقرر لها في السادس من فبراير المقبل.