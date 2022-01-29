نواب البرلمان: زيارة الرئيس السنغالي لمصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين..وتؤكد الانفتاح المصري على قارة أفريقيا 

/675973/نواب-البرلمان-زيارة-الرئيس-السنغالي-لمصر-تؤكد-عمق-العلاقات-التاريخية-بين-البلدينوتؤكد-الانفتاح-المصري-على-قارة-أفريقيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم نظيره السنغالي ماكي سال، حيث أكد الرئيسان أن مصر والسنغال ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت بجمهورية السنغال فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960، الأمر الذى جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز، واستمرارًا لعمق العلاقات بين البلدين أكد الرئيس السيسى انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة، وفى مقدمتهم السنغال، وتطلعها لتطوير التعاون معها على جميع الأصعدة.

ويرصد موقع دوت الخليج فى التقرير التالي، أراء بعض نواب البرلمان بشأن زيارة الرئيس السنغالي لمصر، لا سيما مع قرب تقلد السنغال لرئاسة الاتحاد الأفريقي.

رئيس عربية النواب: زيارة الرئيس السنغالي لمصر تؤكد الانفتاح المصري على قارة أفريقيا

أكد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أهمية الخطوات المصرية المتوالية نحو أفريقيا وتعزيز العلاقات معها على مختلف الأصعدة والسبل، إيمانا بأهمية التواصل المصري الأفريقي وأهمية أفريقيا كامتداد للأمن القومي المصري، علاوة على مقدرات القارة وإمكانياتها الضخمة والتي لم تستغل بعد.

ونوه المغازي، في بيان صحفي له اليوم، بزيارة الرئيس السنغالي، ماكي سال، إلى مصر ولقائه الرئيس السيسي، وتعبير مصر عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية مع السنغال وأهمية الدور السنغالي في غرب أفريقيا، وبما يحقق الأمن الإقليمي لمصر ويساعد على إرساء سبل السلام والاستقرار بقارة أفريقيا.

وأشاد رئيس عربية النواب، بمجمل العلاقات المصرية مع السنغال على الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، فضلا عن زيادة التعاون بين مصر والسنغال في مجالات عديدة وزيادة نشاط الشركات المصرية في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والبنية الأساسية في السنغال.

واعتبر النائب يسري المغازي، أن زيارة الرئيس السنغالي لمصر، خطوة جديدة في إطار العلاقات المصرية – الأفريقية المتنامية بشكل عام من جهة، والعلاقات الثنائية القوية بين مصر والسنغال من جهة أخرى، وتكشف انفتاحا مصريا كبيرًا على مختلف دول أفريقيا.

وكيل أفريقية النواب: زيارة الرئيس السنغالي لمصر قبل رئاستها للاتحاد الافريقي لها دلالات استراتيجية وتؤكد عمق العلاقات

أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس السنغالى ماكي سال لمصر يؤكد قوة العلاقات بين الدولتين ، ونجاح الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في توطيد العلاقات مع كافة أنحاء القارة الافريقية بما فيهم دول غرب أفريقيا التي تنتمي إليها السنغال، موضحًا أن مصر والسنغال يرتبطان بعلاقات صداقة تاريخية حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت "بجمهورية السنغال" فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها.

وأضاف هندي، في تصريحات له اليوم، أن مصر حريصة على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما النواحي الاقتصادية والتجارية والصناعية، خاصة بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ وهو ما سيكون له دور في دفع حركة التبادل التجاري بين مصر ودول القارة بصفة عامة، ودولة السنغال بصفة خاصة وبما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة لشعوب القارة السمراء.

ولفت هندي، إلى أن السنغال ستكون رئيس الاتحاد الافريقي هذا العام، موضحًا أن مصر ستعمل على تقديم كافة اشكال الدعم في ضوء الخبرات التي تتمتع بها في هذا المجال ارتباطاً بالرئاسة المصرية الماضية للاتحاد الإفريقي في عام 2019، والتي شهدت خطوة كبيرة على صعيد تحقيق التكامل القاري متمثلةً في دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى حيز النفاذ خلال الرئاسة المصرية.

إفريقية النواب: مصر منفتحة على أشقائها الأفارقة في عهد السيسي

أكد النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن مصر والسنغال ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية راسخة، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية السنغال فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ عام 1960، الأمر الذى جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز.

وأضاف "الوليلي"، في بيان له، منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الرئاسة عام 2014، وهو حريص كل الحرص على الانفتاح على القارة الأفريقية، وتعزيز علاقات مصر مع دولها فى كل المجالات، وفى مقدمتهم السنغال، وتطلعها لتطوير التعاون معها على جميع الأصعدة، كما تشهد العلاقات بين البلدين تناميا مطردا على جميع المستويات وتوافق الرؤى تجاه القضايا الدولية، والتعاون في المحافل الدولية والإقليمية.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الإفريقية، أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها التجارية مع السنغال لتعكس الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها البلدين لا سيما في ظل دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز النفاذ.

وتابع الوليلي، الأمر الذى سيكون من شأنه بدء مرحلة جديدة للتعاون بين البلدين من خلال فتح الأسواق الأفريقية أمام المصدرين والمستثمرين، لافتًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الرابعة في قائمة الدول المصدرة للسوق السنغالي.