/675975/تزامنا-مع-تصريح-حسن-الرداد-كيف-تفوقت-سينما-سمير-غانم-على-عدد-أفلام-السعودية

شهدت الساعات القليلة الماضية، تعرض الفنان حسن الرداد لهجوم شنيع بسبب تصريح تداولته مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على لسانه بأنه يرغب في العيش بالمملكة العربية السعودية، والذي اكتشفه البعض بأنه تصريح مهين لدولة مصر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفوق السينما المصرية على سينما السعودية

وبدأ عدد كبير من الجمهور في المقارنة بين مصر والسعودية، في كل شيء، وفي ظل تلك المقارنات العديدة، نرصد لكم في ذلك التقرير كيف تفوقت الأعمال الفنية المصرية على الافلام السعودية.

مع بداية السعودية في السينما.. مصر تنتج 341 فيلما

بدأت المملكة العربية السعودية، في إنتاج أولى أفلامها المحلية عام 1950، والذي أتى بعنوان «الذباب»، في حين أن مصر كان قد وصل عدد أفلامها إلى 341.

وفي عام 1966 بدأت السعودية تضع بصمتها الفنية بأول انتاج حقيقي لها وهو الفيلم السعودي «تأنيب ضمير»، وفي المقابل كانت مصر قد أنتجت قبلها بثلاث أعوام افلام بمعدل 60 عمل في السنة.

سمير غانم يتفوق على أفلام السعودية بأكملها

وردا على حسن الرداد قررنا الاستعانة بشخصية يعشقها الجميع بشكل عام، وهو بشكل خاص، الفنان سمير غانم الذي استطاعت أعماله السينمائية التفوق على عدد أفلام السعودية والتي وصل عددها 255 فيلمًا في الفترة بين 1975 إلى 2012، في حين أن أعمال النجم المصري الكبير سمير غانم السينمائية فقط من بدايته حتى وفاته وصلت ل 200 عمل وبذلك يكون فطوطة الشاشة المصرية قد اكتسح السينما السعودية بأكملها.

هجوم الجمهور على حسن الرداد

الجدير بالذكر، أنه أسفر عن ظهور الفنان حسن الرداد في السعودية في موسم الرياض بعض الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وتعرض الفنان حسن الرداد للهجوم، بالإضافة لمقارنة رواد التواصل الأجتماعي الفنان حسن الرداد بالفنان حميد الشاعري، حيث صرح الفنان حميد الشاعري في أحد برامج نجوم إف أم مع الإعلامية إنجي علي من قبل قائلاً:”جيت مصر عشان أقعد 40 يوم بقوا 40 سنة.. مصر قدمتلي اللي مفيش بلد ممكن تدهوني”.

حسن الرداد ينفي تصريح رغبته في العيش بالسعودية

هذا وخرج الفنان حسن الرداد عن صمته ويخمد الشائعات والهجوم الذي توالى عليه، من خلال تصريح كتبه على صفحته الرسمية بموقع التواصل الأجتماعي فيسبوك قائلا:”تصريح محرف يروجه بعض من الحمقى المتخلفين عديمى الضمير كل هدفهم هو عمل ترند على حساب اسمى و يردده ورائهم شوية عيال متخفيه وراء اجهزة الكترونية، لكن كل الصحفيين المحترمين و كل الجمهور الكبير يعلمون جيدا صحة و حقيقة التصريح”.