 «عجز المعلمين» و«مدونة سلوك للمؤسسات الإعلامية» و« التحول الرقمي».. بمناقشات الشيوخ.. بعد غد 

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يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، دوره الرقابي، حيث تشهد الجلسة العامة للمجلس الإثنين المقبل، مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية.

دوت الخليج

تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي

ويناقش المجلس، تقارير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب عماد زايد، بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم، لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية، وإنشاء كادار مالي ووظيفي خاص للمعلمين.

واقتراح النائبة راجية الفقي، بشأن تعظيم الاستفادة من الكفاءات والموارد الموجودة بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتحديدًا العاملين في مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، لدعم المستجدات التي تشهدها الدول في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

واقتراح النائب محمود تركي، بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشان المدارس الرسمية المتميزة للغات.

تقرير لجنة الشؤون الخارجية والعربية

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، بشأن الأثر التشريعي لتطبيق قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الحالي، ومدى ملائمته لأهداف عمل وزارة الهجرة وشأن المصريين بالخارج.

تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل

وفي لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، يناقش المجلس، الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب خالد سعيد، بشأن إنشاء خط سكة حديد من مدينة بلبيس إلى مدينة العاشر من رمضان وصولاً إلى منطقة الروبيكي بطول 60 كم.

ومقترح النائب زين الإطناوي، بشأن إنشاء كوبري علىى النيل بمغاغة.

ومقترح النائب عبدالحكيم العش، بشأن تحويل قرية أولاد حمزة إلى مدينة أولاد حمزة.

تقارير لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام

كما يناقش المجلس خلال جلسته، تقارير لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائبة هيام بنيامين، بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين في شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو عاديات سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.

ومقترح النائب محمود القط، بشأن عدم تحديث وتجديد المؤثرات الصوتية والمرئية على الرغم من إعلان الحكومة المصرية عن خطة تطويره بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2018.

ومقترح النائب عمرو عزت حجاج، بشأن إصدار مدونة سلوك شاملة لكافة أوجه المجالات الإعلامية والصحفية.