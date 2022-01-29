محمود الخطيب يعتذر عن رئاسة بعثة الأهلي في كأس العالم.. ومرتجي بديلاً

/675978/محمود-الخطيب-يعتذر-عن-رئاسة-بعثة-الأهلي-في-كأس-العالم-ومرتجي-بديلا

اعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن رئاسة بعثة الفريق في الإمارات لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء إعتذار الخطيب عن توليه رئاسة بعثة الأهلي في كأس العالم، بعد إبلاغه مؤخرًا بوصول البروفيسور الأجنبي الذي يتابع حالته الصحية إلى القاهرة مطلع شهر فبراير القادم.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، أن يكون خالد مرتجي أمين الصندوق رئيسًا للبعثة، بديلاً للمحمود الخطيب.

اعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حول حضورة لمباراة نهائي كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وكان تلقى الخطيب خطاباً رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بحضوره للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية التي سوف تقام يوم 6 فبراير من الشهر القادم.

ويأتي إعتذار محمود الخطيب من حضور نهائي كاس الأمم لأكثر من سبب، أبرزهم موقف الكاف مع النادي الأهلي بعد إقامة كأس العالم للأندية تزامناً مع أمم أفريقيا وحرمان الأهلي من بعض لاعبيه المنضمين للمنتخبات بالبطولة.

وثاني الاسباب هو سفر الخطيب مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على طائرة واحدة، وهو ما يرفضه الأول، بالرغم من هدوء الأجواء بينهم في الفترة الأخيرة.

رسمياً.. الخطيب يعتذر عن حضور نهائي كأس الأمم الإفريقية

أعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في خطاباً رسمياً من باتريس ماتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لعدم تلبية دعوة رئيس «كاف» لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها يوم ٦ فبراير المقبل في ياوندي.

مشاركات النادي الأهلي فى كأس العالم

وشارك النادي الأهلي في 6 نسخ من قبل، حيث تعد ذلك المرة السابعة الذي يشارك فيها، وقدم الأهلي بطولات قوية في كأس العالم عبر تاريخة أخرها العام الماضي عندما حصد المركز الثالث بعد خروجه أمام بايرن ميونيخ، وفوزه في لقاء تحديد المركز الثالث أمام بالميراس البرازيلي.

وفد من الأهلي إلى الإمارات للترويج لعضويات النادي

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، على سفر وفد إلى الإمارات؛ للترويج لعضويات النادي على هامش بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في أبوظبي خلال الفترة من3-12 فبراير المقبل، والتي يشارك بها الأهلي بطل قارة إفريقيا.