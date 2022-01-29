/675980/الشهر-المقبل-البدء-في-تصوير-فيلم-جروب-الماميز-لروبي-وريم-مصطفى

بدأ أبطال فيلم «جروب الماميز» للبدء في تحضير العمل، واجتمع كلا من الفنانة الاستعراضية روبي والفنانة غادة عادل والنجمة ريم مصطفى، لمناقشة ترتيبات العمل، للبدء في تصويره الشهر القادم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم جروب الماميز لروبي وغادة عادل

ويشارك في بطولة "جروب الماميز" كل من غاده عادل و روبي وريم مصطفي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وانتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن واخراج معتز التوني الذي يعكف حاليا علي تفاصيل العمل للبدء في تصويره الشهر القادم ليكون جاهزا استعدادا لطرحه بالسينمات.

روبي ونشاطها الفني

على جانب آخر، انضمت روبي إلى مسلسل "جزيرة غمام"، المقرر عرضه في رمضان المقبل لعام 2022، وهو من إخرجا حسين المنباوى وتاليف الكاتب عبد الرحيم كمال من إنتاج شركة سينرجى، ويجمع العمل طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب للمرة الثانية على التوالى بعدما قدما سويًا مسلسل "القاهرة كابول" العام الماضى.

كما تشارك روبي في فيلم "العيل" إلى جانب الفنان أحمد حلمي الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الساخرة، وحمل في السابق اسم "إكس"، زالفيلم من تاليف الكاتب هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، ونور إيهاب، وأحمد مالك.

ريم مصطفى في رمضان 2022

ويستعد الثنائى الفني، الفنانة ريم مصطفى والفنان أكرم حسني، للتعاون معا بالماراثون الرمضاني المقبل للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال مسلسل جديد بعنوان «مكتوب عليا».

ويعد مسلسل «مكتوب عليا» بطولة ريم مصطفى وأكرم حسني وعمرو عبد الجليل، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

ويعد التعاوني الثاني لريم مصطفى مع أكرم حسني، بعد مسلسل «الوصية» الذي عُرض في رمضان 2019، ولاقى شعبيةكبيرة بين أطفال وكبار الجمهور.

غادة عادل

أما عن غادة عادل فتشارك في فيلم 11.11 من إخراج كريم أبو زيد، وتأليف ياسر عبد الباسط، ويشارك في الفيلم العديد من الفنانين، من بينهم إنجي المقدم، غادة عادل، محمد الشرنوبي، هند عبد الحليم، وعمر الشناوي.

ويجسد إياد نصار دور سعيد المحامي، والذي يحاول التخلص من حياته؛ فيدخل هو ومجموعة من أبطال الفيلم في العديد من الأزمات والمشكلات دون قصد، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما يطلق رصاصة من مسدسه.. وتختار الرصاصة الطائشة بطلا من أبطال الفيلم.