«لا علم بدون مُعلم» الشيوخ يطالب بشروط ومعايير محددة ودقيقة لاختيار واختبار المُعلمين الجدد..الحكومة ترد: التعيينات الجديدة بعقد مؤقت عامين ولا يتم التثبيت إلا بشروط

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النائب عمر زايد: اختبار المعلمين تحريرا وشفويا فى كافة النواحى والمهارات والسلوكيات ضرورة مهمة

06:27 م - السبت 29 يناير 2022

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الاثنين القادم، تقرير لجنة التعليم والإتصالات عن الإقتراح المقدم من النائب عمر زايد، بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختيار واختبار المعلمين قبل تعينهم لسد العجز بمختلف المراحل التعليمية وإنشاء كادر مالى ووظيفى خاص للمعليمن".

دوت الخليج

تقرير لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ، أكد أن نجاح أى منظومة تعليمية يرتبط بالكثير من العوامل وأساس هذه العوامل، هو المُعلم حيث يحمل المُعلم على عاتقة مسئولية إعداد أجيال سوية نفسية وسلوكيا وأخلاقيا وعلميا وهو من ينقل ويرسخ فى نفوس الطلاب حب العلم والمعرفة، فلا علم بدون معلم ومن هنا تأتى أهمية وخطورة عملية اختيار المعلم، فالاختيار الخاطئ الغير دقيق يمكن أن يتسبب فى فشل العملية التعليمية ككل وإن توافرت عوامل أخرى لنجاح التعليم، لذا يهدف الاقتراح برغبة المقدم إلى تشكيل لجنة علمية وفنية متخصصة اضم خبراء فى المجالات التربوية والسلوكية والنفسية.

الشيوخ يطالب بشروط ومعايير محددة ودقيقة لاختيار واختبار المُعلمين الجدد

مناقشات الأعضاء من خلال تقرير اللجنة تضمنت التأكيد على أهمين أن نكون أمام وضع شروط ومعايير محددة ودقيقة لاختيار واختبار المعلمين، تشكيل لجنة علمية وفنية متخصصة تضم خبراء فى المجالات التربوية والسلوكية والنفسية وأن يتم اختبار المتقديمن من المعلمين تحريرا وشفويا فى كافة النواحى والمهارات والسلوكيات مع الاستعانة بأساتذة متخصصين من كليات التربية والآداب والعلوم والهيئات والمؤسسات التعليمية والتربوية المتخصصة ومراكز البحوث وغير ذك من الكيانات المتخصصة ، إنشاء وتقرير كادر مالى خاص بالمعلمين يعكس أهمية ودور المعلم فى المجتمع.

الحكومة ترد:التعيينات الجديدة بعقد مؤقت عامين ولا يتم التثبيت إلا بعد تقييمات«المدير والموجه والطلبه»

الحكومة فى تعقيبها على مناقشات الأعضاء بحسب التقرير أكدت أنه بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية بالبدء فى اتخاذ إجراءات لسد العجز فى أعداد المعلمين فإنه يتم تعيين المعلمين بعقد مؤقت مدته عامين ولا يتم التثبيت إلا بعد التقييم من قبل المدير والموجه والطلبه للتأكد من توافر المعلم على المهارات السلوكية والنفسية والقويمة وذلك طبقا للقانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 كما أن هناك كادر خاص بالمعلمين وأن الأكاديمية المهنية للمعلمين هى الجهة المختصة باختيار المعلمين.

النائب عمر زايد: اختبار المُعلمين تحريرا وشفويا فى كافة النواحى والمهارات والسلوكيات ضرورة مهمة»

لجنة التعليم والإتصالات بمجلس الشيوخ أكدت ضرورة وضع اشتراطات ومعايير محددة لاختيار المعلمين ولكن يجب أولا تخصيص مقابل مادى يتناسب مع دقة وصرامة الاختبارات والاشتراطات وإلا لن يكلف المعلم نفسه عناء التقدم واجتياز اختبارات بلا مقابل يرضيه، مع ضرورة أن يكون للأكاديمية المهنية للمعلمين دور أكبر فى تصميم وتقييم ومتابعة أنشطة التنمية المهنية للمعلمين وفق معايير محددة ودقيقة تضمن الارتقاء بالمعلم وصلاحية شاغلى وظائف التعليم.