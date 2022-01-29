وزير الزراعة يغادر إلى الرياض للمشاركة فى المعرض الدولى للثروة السمكية

جدة - نرمين السيد - غادر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مساء اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية يرافقه الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية، وذلك للمشاركة فى المؤتمر والمعرض الدولى للثروة السمكية والذى تستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 30 يناير حتى 1 فبراير ويشارك فيه 29 دولة عربية وأجنبية.





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