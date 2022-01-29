جمعة من «معرض الكتاب»: لا توجد أمة على وجه الأرض وثقت تراثها مثلنا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور على جمعة فى ندوة "التراث بين التقديس والتجديد" التى نظمها جناح الأزهر الشريف فى فعاليات معرض الكتاب، فى دورته الـ 53، نحن نعيش التراث، وهو ليس بعيدا عنا، لأنه جزءًا لا يتجزأ من ذواتنا، وكلمة "تراثنا" بدأها الدكتور طه حسين وأصدر من أجلها عددا من المنشورات والمؤلفات، مشيرا إلى أنه لا توجد أمة على وجه الأرض وثقت تراثها مثلنا.

وأضاف جمعة أنه يجب علينا أن نكون عقلاء وأن نتعامل بمشترك يمنع الصراع، ويجعل هناك مناقشة جادة حول قضية التراث، والتراث يشتمل على مناهج وعلى مسائل، وقواعد ينبغى أن ندرك عمقها.

وأشار الدكتور على جمعة، إلى أن الله منَّ على المسلمين بمنهج توثيقى وثقوا به تراثهم، وثقوا القرآن وجعلوا هناك ما يسمى بالسند.