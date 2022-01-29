خالد الجندى: لن نعلم الغيب إطلاقا ولو حدث فلن نغيره

جدة - نرمين السيد - أضاف الجندى خلال حلقة اليوم السبت من برنامج "لعلهم يفقهون" الذى يقدمه على قناة "dmc"، أن الإيمان بالقدر يختلف من شخص إلى آخر، فمن يؤمن بأقدار الله لا يهمه أمر فى الأرض ولا فى السماء إلا رضا الله سبحانه وتعالى، متابعا أن الشيطان يزين أحيانا تفادى الحوادث والأقدار ولكن هذا لا يمكن لأنه يتنافى مع الإيمان.

تابع أن الله تعالى رد على ذلك بالتأكيد على أنه لو علم الإنسان الغيب فلن يقدر على تفادى القدر، مضيفا أن هناك مشكلة وهى تغيير القدر لأنه لا يتغير بل ولن يجلب معرفة الغيب إلا الهم والغم، والله تعالى قال فى كتابه الكريم بسورة آل عمران (قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم).

"لعلهم يفقهون" هو برنامج دينى اجتماعى يذاع من السبت إلى الخميس ويقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبدالمعز بأسلوب عصرى يركز على تجديد الخطاب الدينى ويهدف إلى الارتقاء بوعى المسلمين.