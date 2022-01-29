الأرصاد: العاصفة ”ياسمين” الموجودة في لبنان بعيدة عن مصر

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العاصفة "ياسمين" الموجودة في لبنان بعيدة عن مصر تمامًا، لافتًا إلى أننا نشهد استقرارا نسبيا في الأحوال الجوية وتحسن محدود في درجات الحرارة لمدة أسبوع على الأقل.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، أن درجات الحرارة ستكون ما بين 17-19 درجة على القاهرة نهارًا، وهناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، تصل لـ 9-10 درجات مئوية ليلًا، موضحًا أن أبرد المناطق على مستوى الجمهورية خلال الفترة الحالية وسط سيناء التي تصل درجة الحرارة بها لـ صفر وأقل من الصفر عند سانت كاترين، يليها شمال الصعيد الذي تتراوح فيه درجات الحرارة الصغرى بين 6-7 درجات.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اننا مازلنا في بداية فصل الشتاء ويتبقى شهرين على انتهائه، ومن الوارد أن نشهد تقلبات جوية مرة أخرى، ولكن العاصفة "ياسمين" مصر بعيدة تمامًا عن أجوائها، موضحًا أن تسمية هذه العواصف باسم سيدات يكون من وسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء الأرصاد يقوموا بإطلاق هذه المسميات على حالات عدم الاستقرار، وهي ليس لها أي أساس علمي.