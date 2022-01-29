الصحة: تجنب استخدام الأدوية الهرمونية يقلل من سرطان الثدى

أكدت وزارة الصحة والسكان أن تجنب استخدام الأدوية التى تؤثر على الهرمونات لفترة طويلة يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدى، مشيرة إلى أن مبادرة صحة المرأة تقدم كافة الخدمات بالمجان وفق أحدث البرتوكولات العلاجية .
وقالت وزارة الصحة والسكان إن العلاج الإشعاعي لعلاج سرطان الثدى مطلوبًا للمساعدة في التقليل من فرصة معاودة المرض ظهور مرة أخرى
ووجهت وزارة الصحة والسكان للسيدات نصيحة قائلة: لا تنسي أن الكشف المبكر والمتابعة تساعدك في اكتشاف المرض وعلاجه بطريقة أفضل.
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب المتابعة المستمرة مع الطبيب بعد التعافي من سرطان الثدى وتابعت الوزارة موجهة حديثها للسيدات: "بعد التعافي من سرطان الثدي ستكونين بحاجة إلى المتابعة المستمرة مع طبيب متخصص".
وتابعت: مواعيد الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة يوميًا ماعدا الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً.
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