/675979/النائب-أحمد-دياب-يهنئ-منتخب-مصر-البارالمبي-بالفوز-ببطولة-إفريقيا-لكرة-السلة-والتأهل-إلى-بطولة-العالم

تقدم النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بالتهنئة لبعثة منتخب مصر البارالمبي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، بعد الفوز بلقب بطولة إفريقيا والمقامة بإثيوبيا خلال الفترة من ٢٠ حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٢م.

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وأكد النائب أحمد دياب، في تصريحات له ، أن أبطال مصر من ذوي القدرات الخاصة قدموا أداء رائع في هذه البطولة ، مؤكدا أنهم وضعوا الصعود علي منصات التتويج هدفاً واستطاعوا تحقيقه بجدارة رافعين اسم مصر عاليا في كافة المحافل الرياضية.

النائب أحمد دياب: يهنئ منتخب مصر البارالمبي بالفوز ببطولة إفريقيا لكرة السلة والتأهل إلى بطولة العالم

وأضاف النائب أحمد دياب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماما خاصا بذوي القدرات الخاصة وتسعى على تذليل العقبات والمشاكل التي كانت تواجههم، مضيفا أن هناك طفرة غير مسبوقة شهدتها مصر في السنوات الماضية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار حرص الرئيس على ضمان حقوقهم، الذي لا يدع مناسبة أو احتفالية إلا وأكد أنهم شريك أساسي في الوطن، ويعتبرهم كنزا في المجتمع.