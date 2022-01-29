/675985/كأس-أمم-أفريقيا-الكاميرون-تتعادل-مع-جامبيا-في-شوط-الفرص-الضائعة

انتهى الشوط الأول بين جامبيا والكاميرون بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ المنتخب الكاميروني المباراة بقوة،، وهدد مرمى جامبيا في أكثر من كرة، وكانوا الأقرب في التسجيل، بعد محاولات عديدة من فينسيت أبو بكر، ولكن تألق حارس جامبيا وحافظ على نظافة شباكة بعد تصديه لأكثر من هجمة.

في المقابل تكتل المنتخب الجامبي في الدفاع، وحاولوا أن ينظموا هجمات مرتدة دون تشكيل أي خطورة على مرمى الكاميرون.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للكاميرون:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: دان ميشيل كاستيليتو، ميشيل نغادو، توهو تولو، كولين زفاي

خط الوسط: مارتين هونجلا، أندري زامبو أنغويسا، سامويل آوم جوبت

خط الهجوم: نيكولاس مومي، كارل توكو ايكامبي، فينسنت أبو بكر

التشكيل الرسمي لمنتخب جامبيا:

حراسة المرمى: بابوكار غاي

خط الدفاع: نواه سونكو ساندبيرج، جايمس جوميز، عمر كولبي، يامادو جاني

خط الوسط: إيبو توري، يوسف بوب، سليمان مريح

خط الهجوم: سعيدي يانكو، محمد بادموسي، موسى بارو

مدرب المغرب: محمد صلاح لاعب استثنائي.. ونريد كتابة التاريخ أمام مصر

تحدث وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، عن أهمية إيقاف خطورة محمد صلاح خلال المواجهة المرتقبة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر "محمد صلاح لاعب استثنائي وهو أحد أفضل لاعبي العالم حاليا، ولكن لدينا خطة محكمة من أجل إيقاف خطورته في المواجهة المقبلة".

وتابع "لا يمكن أن نسمح بوجود المساحات أمام محمد صلاح لأنه حينها سيكون له خطوة وضرر كبير على مرمانا، ولدينا لاعبين قادرون على إيقاف خطورته الكبيرة والتعامل معه بذكاء شديد".

تشكيل الكاميرون

وواصل "نريد الوصول إلى أبعد مدى خلال البطولة ولكن أمامنا خصم كبير وصعب ولكن نريد الفوز باللقب القاري وإسعاد الجماهير المغربية".

وأكمل "لابد أن يكون لدينا هجوم كبير خلال المباراة ونقدم أفضل مستوى لدينا للصعود للدور القادم، وبخصوص تقديم موعد المباراة فهذا الأمر غير جيد بعض الشيئ ولكننا مستعدون لأن الملعب جيد وفندق الإقامة أيضا ونتعامل مع الأمر جيداً".