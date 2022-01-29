/675987/معظم-أعمالنا-من-الغرب-مجدي-الهواري-يرد-على-جدل-اقتباس-ديما-عامر-من-نسخة-أجنبية

خرج المخرج الكبير مجدي الهواري عن صمته، ليرد على الشائعات المنتشرة بخصوص اقتباس مسلسله «ديما عام» من المسلسل الإسباني “ايليت"، والذي من المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2022.

دوت الخليجيرصد تصريحات مجدي الهواري عن مسلسله دايمًا عامر

وصرح مجدي الهواري، بأن الجميع يعلم أن معظم الأعمال التىنشاهدها هى أعمال مقتبسة من الغرب، ولكن العكس أحيانًا هو الصحيح، فالغرب يقتبس منا بعض الأعمال، وهناك نوع من الأقتباس قد يؤذي العمال وأخر يفيده”.

وتابع المخرج مجدي الهواري في بيان رسمي: “لقد شاهدت النسخة الأجنبية من فيلم الباشا تلميذ، الذي أخرجته منذ سنوات، بعدما انتهينا من تصويره بعام”

مسلسل دايما عامر

مسلسل "دايما عامر" يكتبه ورشة من الشباب تحت اشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وبطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت ويسجل العمل عودة ثنائية مصطفى شعبان ومجدى والهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا في الدراما خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

ويعد مسلسل دايما عامر، هو التعاون الثالث الذي يجمع بين الفنان مصطفى شعبان والمخرج مجدي الهواري في الدراما، وشاركا معا من قبل في الزوجة الرابعة، ومسلسل مزاج الخير الذي عرض في رمضان عام 2013.

ويلعب مصطفى شعبان، خلال المسلسل دور "الأستاذ عامر" - مشرف اجتماعى في مدرسة، بينما تؤدى الفنانة لبلبة دور "الأستاذة زهرة" - مديرة المدرسة، بينما يقوم الفنان عمرو عبد الجليل بدور "مستر أبو الوفا"، كما تشارك ميرنا نور الدين بدور "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، ويقدم كريم عفيفي دور "مستر نوفل"، وسما إبراهيم "ميس همت"، وأحمد الشامي "مستر شريف"، والمسلسل من كتابة مجموعة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح.

قصة مسلسل مزاج الخير

وفي نفس السياق تعاون مصطفى شعبان مع مجدي الهواري في مسلسل مزاج الخير، الذي تدور أحداثه، في إطار الإثارة والتشويق، حول تاجر المخدرات أفندينا، الذي يحاول احتكار تجارة المخدرات، هذا مع وجود منافس قوي مثل المعلم النوح، وابنه براءة، الذين يسعيان إلى الثأر لـ غريب النوح، بعد أن قتله أفندينا.

والمسلسل كان من بطولة الفنان مصطفي شعبان و درة، وعلاء غانم، عبير صبري، سميحة أيوب، والفنان الراحل حسن حسني.