/675988/التريندات-تلاحق-عمرو-دياب-من-رقصة-نادرة-مع-نجله-إلى-طرح-ألبومه-الجديد-عيشني

تصدر الفنان عمرو دياب كعادته، تريندات عدد من مواقع التواصل الاجتماعي من تويتر إلى يوتيوب، وأصبح في ساعات حديث السوشيال ميديا لأسباب قد يجدها البعض بسيط، ولكن هل يفعل عمرو دياب شيء ويصبح بسيطًا؟.

دوت الخليجيرصد تريندات تصدرها عمرو دياب في الساعات القليلة الماضية

رقصة نادرة لعمرو دياب مع نجله مصطفى

ظهر الهضبة عمرو دياب، في فيديو نادر مع ابنه عبد الله، وهما يغنون ويتراقصون على أنغام أغنية يا أنا يا لا وسط أجواء من المرح مع عدد من الأصدقاء والمعارف، الأمر الذي جعله يتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة تويتر، بعدما بدأ جمهور الفنان في تداول الفيديو عبر حسابهم مشيدين بمثلهم الاعلى.

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عمرو دياب تريند يوتيوب للأسبوع ال13

وحقق عمرو دياب نجاحات ساحقة من خلال أغنيات ألبومه الجديد «عيشني د»، الذي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، الأمر الذي جعله يتصدر التريند للاسبوع ال13 على التوالي.

واحتفل عزيز الشافعي بهذا الحدث من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، كاتبا: عمرو دياب يتصدر يوتيوب، رغم عدم إتاحة أغانيه في مصر إلا بعد 40 من إصدارها

الهضبة عمرو دياب في مصر

من ناحية أخرى، يواصل الهضبة عمرو دياب تشويق جمهوره لحفله القادم في مصر، والذي من المقرر أن يحيه في يوم 11 من شهر فبراير المقبل بالمنارة أرينا في مدينة التجمع الخامس.

وترقب عدد كبير من الجمهور الإعلان عن تفاصيل الحفل من شروط وأسعار تذاكر للبدء في الحجز، والذي من المرجح أن ينتهي في أيام بسبب الإقبال الجماهيري الذي يشهده حفلات الهضبة في جميع بلدان العالم.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

وتتراوح أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في المنارة ارينا بداية من 2500 جنيها لفئة الفي أي بي، مرورا ب 800 جنيه الفئة المتوسطة حتى 500 جنيه الفئة الأقل، وهذا يعتبر سعر ليس بالضخم على حفلات الهضبة المعتادة.

ولم تكن شروط عمرو دياب كثيرة هذه المرة في حفلاته اذ اقتصر على شرط واحد من الجهة المنظمة للحفل وهي عدم دخول الأطفال أقل من 10 سنوات.