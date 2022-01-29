/675989/الأهلي-يعلن-قائمتة-لمواجهة-البنك-البروفة-الأخيرة-قبل-كأس-العالم

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريق لمواجهة البنك الأهلي ضمن مباريات الجولة الأخيرة من كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعد تلك المباراة أخر مواجهة للنادي الأهلي قبل التوجه للإمارات لخوض مناافسات كأس العالم للأندية.

وجائت قائمة الأهلي كالتالي:

علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وأحمد سيد عبد النبي وكريم فؤاد ومحمد نصير ومحمد مغربي ومحمد أحمد شرقية وأحمد أشرف ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد أشرف وعبد الرحمن نجاح مانو وزياد طارق وأحمد سيد غريب ووليد سليمان وصالح نصر ورأفت خليل ومحمد ياسر ومصطفى أبو الخير وميدو نبيل ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

«السفر مع مرتضى منصور» دوت الخليج يكشف اسباب إعتذار الخطيب عن حضور نهائي كأس الأمم

اعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حول حضورة لمباراة نهائي كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وكان تلقى الخطيب خطاباً رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بحضوره للمباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية التي سوف تقام يوم 6 فبراير من الشهر القادم.

دوت الخليج يكشف سر إعتذار الخطيب

ويأتي إعتذار محمود الخطيب من حضور نهائي كاس الأمم لأكثر من سبب، أبرزهم موقف الكاف مع النادي الأهلي بعد إقامة كأس العالم للأندية تزامناً مع أمم أفريقيا وحرمان الأهلي من بعض لاعبيه المنضمين للمنتخبات بالبطولة.

وثاني الاسباب هو سفر الخطيب مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على طائرة واحدة، وهو ما يرفضه الأول، بالرغم من هدوء الأجواء بينهم في الفترة الأخيرة.

محمود الخطيب يعتذر عن رئاسة بعثة الأهلي في كأس العالم.. ومرتجي بديلاً

اعتذر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن رئاسة بعثة الفريق في الإمارات لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وجاء إعتذار الخطيب عن توليه رئاسة بعثة الأهلي في كأس العالم، بعد إبلاغه مؤخرًا بوصول البروفيسور الأجنبي الذي يتابع حالته الصحية إلى القاهرة مطلع شهر فبراير القادم.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، أن يكون خالد مرتجي أمين الصندوق رئيسًا للبعثة، بديلاً للمحمود الخطيب.