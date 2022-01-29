/675997/خاص-حنان-مطاوع-تكشف-موعد-وصول-جثمان-زينب-المرشدي-إلى-مصر

كشفت الفنانة حنان مطاوع، عن موعد وصول جثمان الصحفية زينب منتصر المرشدي، شقيقة الفنانة سهير المرشدي، التي رحلت عن عالمنا مساء الأربعاء الماضي.

دوت الخليجيرصد تفاصيل عودة جثمان شقيقة سهير المرشدي

وصرحت حنان مطاوع لـ”دوت الخليج”:” جثمان خالتى سوف يصل خلال يومين من الان، حسب ما تم إطلاعنا عليه”.

وأشادت حنان حول الجهود المبذولة التى إتخاذتها الدولة لعودة الجثمان من اليابان، قائلة:”أانا بشكر سيادة وزيرة الهجرة و وزير الطيران والثقافة، على الجهد المبذول لتسهيل الإجراءات لعودتها في أقرب وقت”.

وزيرة الهجرة تعلق على أزمة عودة جثمان نبيلة مكر

من جانبه، علقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على عودة جثمان الكاتبة الراحلة زينب المرشدي منتصر، من طوكيو.

وكتبت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنه بمجرد علمها من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بواقعة وفاة الكاتبة زينب المرشدي، تواصلت مع شقيقتها الفنانة سهير المرشدي، وبدأ العمل بالتنسيق مع سفارتنا في طوكيو لعودة الجثمان إلى أرض الوطن.

سهير المرشدي تبكي على الهواء لإعادة جثمان شقيقتها

وكانت الفنانة سهير المرشدي شكت باكية في تصريحات لفضائية "صدى البلد" المصرية، الجمعة، أنها وأسرتها غير قادرين على استعادة جثمان شقيقتها، زينب المرشدي منتصر، من اليابان، مؤكدة أن شقيقتها "أعطت عمرها كله للعمل الصحافي، وكانت مصرية حتى النخاع وتعبّر عن ضمير مصر الحر"، بحسب قولها.

وتابعت: "هل يرضيكم أن جثمان شقيقتي يبقى موجود في طوكيو ومش قادرين نرجعه مصر؟".

وتوفيت زينب المرشدي الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض في مدينة أوكاياما، التي تبعد عن طوكيو برا بنحو 10 ساعات.

مسلسل طايع

يذكر أن الفنانة سهير المرشدي شاركت في مسلسل طايع وتدور أحداثه حول الشاب الصعيدي طايع، خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه في تهريب الآثار، وخاصة أن أعز أصدقائه ضابط شرطة.

ويشارك في العمل العديد من النجوم أهمهم، عمرو يوسف، سهير المرشدي، صبا مبارك، سلوى محمد على، عمرو عبد الجليل، وإخراج عمرو سلامة، وتأليف محمد دياب.