وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة فى تصريح له، اليوم السبت، أن القافلة الطبية تضم نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من كلية الطب جامعة الزقازيق ومستشفيات الصحة المركزية والعامة، فى تخصصات الجراحة العامة والباطنة والعظام والأطفال والقلب والنساء والتوليد والأسنان والأمراض الجلدية وتزويدها بالمناظير الدقيقة وأجهزة الأشعة الحديثة ومعامل التحاليل، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1700 مواطن من أهالى القرية على مدى يومين وتم صرف العلاج اللازم لهم وتحويل سبع حالات إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية لهم .
وأوضح أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وصرف العلاج بالمجان لأهالى القرية والقرى المجاورة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع أساليب مكافحة العدوى.
وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم ،بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدى ودعم صحة الأم والجنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة الشرقية : علاج 1700 مواطن بالمجان بقرية السعدى بشارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.