محافظة الشرقية : علاج 1700 مواطن بالمجان بقرية السعدى بشارة

جدة - نرمين السيد - أطلقت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية قافلة طبية لقرية السعدى بشارة التابعة بمركز الحسينية وذلك لعلاج محدودى الدخل وصرف العلاج اللازم لهم وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة فى تصريح له، اليوم السبت، أن القافلة الطبية تضم نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من كلية الطب جامعة الزقازيق ومستشفيات الصحة المركزية والعامة، فى تخصصات الجراحة العامة والباطنة والعظام والأطفال والقلب والنساء والتوليد والأسنان والأمراض الجلدية وتزويدها بالمناظير الدقيقة وأجهزة الأشعة الحديثة ومعامل التحاليل، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1700 مواطن من أهالى القرية على مدى يومين وتم صرف العلاج اللازم لهم وتحويل سبع حالات إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية لهم .

وأوضح أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبى وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وصرف العلاج بالمجان لأهالى القرية والقرى المجاورة وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم ،بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدى ودعم صحة الأم والجنين.