الأرصاد الجوية: تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.. والعظمى بالقاهرة تسجل...

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تحسنا في الأحوال الجوية، مع تراجع السحب وسط ارتفاع في درجات الحرارة، متابعا: «نودع شهر يناير وهو ذروة فصل الشتاء في مصر».

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة 16 ويتوقع أن تستمر حالة تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام الخمسة المقبلة لتكون درجات الحرارة ما بين 16 إلى 19 درجة مئوية.

واستطرد الدكتور محمود شاهين، أن نشاط الرياح يظهر غدا الأحد على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، وقد يصاحب ذلك رياح مثيرة للأتربة على الطرق الصحراوية ولكن لن يؤثر على قيادة السيارات أو على كافة الأنشطة اليومية.

وتوقع مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تكون خفيفة إلى متوسطة وأنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة لن نشهد أمطارا غزيرة.