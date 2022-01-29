متحدث الصحة تكشف فوائد مذهلة لفيتامين A أبرزها منع السمنة والأنيميا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية كبسولات فيتامين A مؤكدة أنها تحمى الطفل من الإصابة بالتوحد، وعدم التأثير علي التطور الذهنى والعقلى له.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن كبسولات فيتامين A تقى الطفل من أمراض الأنيميا والسمنة، كما أنها تعمل على النمو الصحى لجسم الطفل.

وأكد الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، توافر كبسولات "فيتامين أ" للأطفال بالمجان، فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.

ولفت عبد الرازق إلى ضرورة توعية أولياء الأمور بأهمية زيارة الطفل للوحدات الصحية حتى عمر خمس سنوات، للحصول على جرعات فيتامين "أ"، والحصول على حزمة الخدمات المقدمة لتلك الفئة العمرية.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت تحديث برنامج متابعة النمو البدنى، ووقاية الأطفال من بعض الأمراض مثل الأنيميا والسمنة والتقزم.