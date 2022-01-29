مجلس الوزراء: 2021 الأعلى في انتشار الشائعات

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه يتم الرد الفوري والسريع على جميع الشائعات، ويتم اتباع منهجية رائدة في التعامل مع حروب الجيل الرابع من الشائعات.

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشائعات الأداة الرئيسية لهدم الدول، وهناك جماعات تحاول هدم الدولة وتحاول بشكل مستمر أن تنتج شائعات عميقة متحورة.

وكشفت الدكتورة نعايم سعد زغلول منذ 2014 حتى الآن تم رصد تحور في الشائعات، ويتم إصدار الشائعات بشكل مستمر بطرق وآليات مختلفة خاصة مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة في محاولة لتزييف الحقائق.

واستطردت أن هناك انخفاضا في انتشار الشائعات الخاصة بفيروس كورونا المستجد رغم اشتداد الأزمة، حيث انخفضت تلك النسبة بنحو 33.3% وهو ما يكشف أن الدولة المصرية نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الدكتورة نعايم سعد زغلول أن عام 2021 الأعلى في انتشار الشائعات خلال السنوات الماضية، ويتم إصدار تقرير يومي للرد على الشائعات المغلوطة بخصوص كورونا.

وأوضحت أن ملف التعليم من أكثر القطاعات التي تركزت حولها الشائعات، كما أن هناك كم كبير من الشائعات استهدف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.