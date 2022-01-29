محمد العرابي: أمن الخليج خط استراتيجي ثابت لدى مصر

قال محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن الأحداث الأخيرة التى شهدتها الإمارات كانت تمثل تهديدا مباشرا إلى أمن الخليج، مؤكدا أن أمن الخليج خط استراتيجي ثابت لدى مصر، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات كانت لإظهار التضامن والوقوف مع الإمارات ضد الهجوم الغادر.

وأضاف خلال مداخلة عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات ترسل بالعديد من الرسائل، أحد هذه الرسائل أن التضامن العربي عاد مرة أخرى إلى أعلى صورة بتواجد الرئيس، كما أن هناك رسائل أخرى بأنه أن الآوان ليكون هناك وقفة حازمة للحد من نشاط حركة الحوثي التى لا تهدد فقط أمن الخليج، ولكن الممرات المائية الدولية التى تمر منها التجارة العالمية وهو ما يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين بشكل مباشر.

وأوضح أن مصر كانت مبادرة منذ فترة طويلة مع اشتداد الهجمات الإرهابية في مختلف بلدان العالم العربي بتكوين قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب والوقوف أمام هذه التحديات وصد أي عدوان على أى دولة عربية، ولكن المشروع لم ير النور حتى الآن، ومع ذلك لمصر مواقف في الوقوف مع الدول العربية والدولية سواء كان تضامن سياسي أو المحافل الدولية، مؤكدًا أن الإمارات تستطيع حتى الآن مواجهة هذه التحديات وهذا العدوان.