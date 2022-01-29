تغييرات مرتقبة فى تشكيل منتخب المغرب ضد مصر بربع نهائى أمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تغييرات مرتقبة فى تشكيل المنتخب المغربي قبل مواجهة المنتخب الوطني التى تجمعهما غدا الأحد، فى قمة الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 المقامة حاليا في الكاميرون.

ويلتقي المنتخب الوطني غدا الأحد مع المغرب فى المباراة المحدد لها الخامسة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، باستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة ياوندى.

ووفقا لما ذكره موقع " sport.le360" المغربي، فإن وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب استقر على إجراء بعض التغييرات فى تشكيل أسود الأطلسي، خاصة على المستوى الهجومي.

وأشار الموقع إلى أن مدرب المغرب قرر التخلى عن ثنائية أيوب الكعبي ويوسف النصيري في خط الهجوم، وقرر الاحتفاظ باللاعب الأول احتياطياً وسيعوضه ريان مايي الذى سيكون بجانب مهاجم إشبيلية، بهدف رفع فعالية الخط الأمامي للأسود.

ورجح المصدر نفسه أن خليلوزيتش يرغب أيضا فى إحداث تغييرات على خط وسط المنتخب الوطني، من أجل فرملة القوة الهجومية للمنتخب المصري، الذي سيقوده نجم ليفربول محمد صلاح.

وتأهل المنتخب المصري إلى دور الثمانية في البطولة المقامة حاليًا في الكاميرون بفوزه على نظيره الإيفواري 5 / 4 بركلات الترجيح، الأربعاء في دور الستة عشر للبطولة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

في المقابل، تأهل منتخب المغرب بعدما قلب الطاولة على مالاوي للفوز بنتيجة 2-1 في دور الـ16 من البطولة.