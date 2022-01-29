تأهل منتخب الكاميرون إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، بعد تغلبه على منتخب جامبيا بثنائية نظيفة، فى اللقاء الذى جمعهما مساء السبت على ملعب ""جابوما"، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة، والمقامة حاليا فى الكاميرون حتى السادس من شهر فبراير المقبل.

كان منتخب الكاميرون الأكثر تحكما فى مجريات اللعب خلال أول 45 دقيقة من زمن اللقاء، وهدد مرمى منتخب جامبيا بأكثر من كرة أبرزها رأسية فينسينت أبو بكر فى الدقيقة 31، والتى مرت بجانب القائم الأيمن. كما تصدى حارس جامبيا ببراعة لرأسية أخرى من أبو بكر فى الدقيقة 36. وأستمرت سيطرة منتخب الأسود فى الشوط الثانى، ونجح فى ترجمتها إلى أهداف، عن طريق كارل توكو ايكامبي بالهدف الأول فى الدقيقة 50، مستغلا عرضية كولينز فاى، ليتابعها برأسه على يمين حارس جامبيا. وعاد ايكامبى ليضيف الهدف الثانى فى الدقيقة 57، بعد متابعته لعرضية زميله مارتن هونجلا، ليرفع رصيد أهدافه فى البطولة إلى 5 أهداف. ويواجه المنتخب الكاميرونى الفائز من مواجهة مصر والمغرب، فى دور نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا. وبدأ منتخب الكاميرون اللقاء بالتشكيل التالى: أونانا، كولينز، ناديو، كاستيلو، تولو، مارتين، أنجيسا، صامويل ايكومبى، مومى، فينسينت أبو بكر. فى المقابل خاض منتخب جامبيا اللقاء بالتشكيل التالى: فى المقابل خاض منتخب جامبيا اللقاء بالتشكيل التالى: جاى، بوب، كولى، مريح، بارو، جوميز، با مادو، سونكو، يانكو، محمد بادموسى، إيبور تورى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمم أفريقيا.. الكاميرون تتخطى عقبة جامبيا وتنتظر الفائز من مصر والمغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.