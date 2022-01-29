/676001/عبد-الله-رشدي-يهاجم-إبراهيم-عيسى-بعد-دعمه-لـ-منى-زكي-ازاي-تدعم-واحدة-بتقلع

شن الداعية الشيخ عبدالله رشدي هجوما شرسا على الإعلامي إبراهيم عيسى ، بسبب دعم الأخير لفيلم أصحاب ولا أعز، والذي اثار جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما يحتويه من مشاهد خارجة وألفاظ خادشة.

دوت الخليج

عبدالله رشدي لإبراهيم عيسى: قلبت الدنيا لما شوفت واحد ماسك مصحف في الصيدلية

جاء ذلك عبير صفحته الرسمية فيس بوك قائلا:" لما شوفت حد بيقرأ قرأن في الصيدلية قلبت الدنيا وعملت فيلم في الموضوع ده، على الرغم من وجود وظائف عديدة يتم استخدام الموبايل بها وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي لساعات طويلة".

عبدالله رشدي لإبراهيم عيسى: ترضى بنتك أو مراتك تخلع ملابسها الداخلية أمام الكاميره

وتابع عبدالله رشدي:" في الوقت الذي تدعم فيه الانحلال وقلة الادب والمسخرة هلى تقبل على امراتك أو ابنتك أن تخلع ملابسها الداخلية أمام الكاميرة.. هل تعتبر هذا الامر مجد وتحضر.. دي اسمها قلة ادب".

عبدالله رشدي عن أصحاب ولا اعز: إسفاف وقذارة

وأكمل عبدالله رشدي هجومه:" أنت كانسان مثقف كلامك يجب ان يكون له قيمة.. بتدعم الاسفاف والقذارة وتقول هذه هي الثقافة.. عايزك تعرف أد ايه أنت انسانم متناقض مع نفسك.. حيث ترفض ان يمسك الانسان مصحف في العمل وتعتيره كارثة وجريمة .. أما خلع الملابس الداخلية بطولة".