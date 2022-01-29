/675998/المطرب-السوري-كامل-يوسف-يطرح-أغنيته-الجديدة-الزكرتية

طرح الفنان السوري كامل يوسف أحدث أغنياته، التي أتت بعنوان «الزكرتية»، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والذي من المقرر أن يحقق من خلالها نجاحات ساحقة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل أغنية الزكرتية لكامل يوسف

وتعد أغنية الزكرتية من تأليف الشاعر عبود الموسى، وألحان فراس الدبس، وتوزيع محمود جراد.

وتقول كلماتها: «شمر زندوك وامشي بساعك، واكطع رجل المداس بكاعك، لاوي الموت بجف ذراعك، صير من حساب الزكرتيه، وين اليثبت يومن تفزع، مو من طكه يخاف ويرجع، بدنا لغير الله ما تركع، خلك مهيوب الشخصية».

كامل يوسف يعيش حالة من الاذدهار الفني

هذا ويستعد الفنان كامل يوسف للسفر إلى تركيا، خلال الفترة المقبلة، لقضاء إجازة والإشراف على توزيع أغاني جديدة مع ملحنين وموسيقيين وموزعين عرب وأتراك، كما كما يستعد لتصوير فيديو كليب في دولة الإمارات العربية، وتحديدا في دبي.

أعمال غنائية مقبلة

وتشهد الفترة المقبلة حالة من الاذدهار الغنائي، فبعد كثير من التشويق، كشفت المطربة اللبنانية كارول سماحة عن موعد عرض أغنيتها الجديدة «فوضى»، والذي يترقبها عدد كبير من جمهور الفنانة.

ونشرت كارول سماحة صورة لـ بوستر الأغنية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلقت عليها: «فوضى فوضى حواليا عالم ما طبيعية، وكله مفكر حاله أقوى حد بالبشرية.. موعد طرح الأغنية يوم 2/2/2022».

أغنية فوضى لكارول سماحة

وشوقت كارول سماحة الجمهور لاغنيتها الجديدة من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وتعد الأغنية من كلمات وألحان الفنان اللبنانى سليم عساف، ومن المُقرر طرحها قريبا خلال الأيام القادمة.

كما شوق المطرب أحمد كامل الجمهور لعمل غنائي جديدة، من المقرر أن يطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، بعنوان «لعبتك»، من إخراج أدم عبد الغفار.

ونشر أحمد كامل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فيديو تشويقي لأغنيته الجديدة، وعلق عليها قائلا: «انتظروا، لعبتك، قريبا».

أحمد كامل يشارك في فيلم قمر 14

وكان قد شارك أحمد كامل، في الأغنية الدعائية لفيلم «قمر 14»، من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وإخراج هادي الباجوري.

ويضم فيلم قمر 14 عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد مالك، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد حاتم، غادة عادل، أسماء أبو اليزيد وآخرون، وهو من تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، إنتاج أحمد السبكي.