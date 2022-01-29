/675999/كأس-أمم-أفريقيا-الكاميرون-تضرب-جامبيا-بثنائية-فيديو

حقق منتخب الكاميرون الفوز على نظيره جامبيا بنتيجة 2/0، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ المنتخب الكاميروني المباراة بقوة، وهدد مرمى جامبيا في أكثر من كرة، وكانوا الأقرب في التسجيل، بعد محاولات عديدة من فينسيت أبو بكر، ولكن تألق حارس جامبيا وحافظ على نظافة شباكة بعد تصديه لأكثر من هجمة.

الكاميرون ضد جامبيا

في المقابل تكتل المنتخب الجامبي في الدفاع، وحاولوا أن ينظموا هجمات مرتدة دون تشكيل أي خطورة على مرمى الكاميرون.

وفي شوط المباراة الثاني واصل منتخب الكاميرون هجومه وضغطه على جامبيا، وأضاعوا عدة فرص أخرى، حتى أفتتح كالر إيكامبي الأهداف في الدقيقة 50 برأسية قوية قصت شريط الأهداف.

🎥| رأسية إيكامبي الجميلة تفك شفرة دفاع جامبيا و يضع هدف الكاميرون الأول 🔥🇨🇲#كأس_أمم_أفريقيا #الكاميرون_غامبيا pic.twitter.com/sH1aY65D2H — كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 29, 2022

وبعدها بدقيقتين عزز إيكامبي الهدف الثاني له ولفريقه، من عرضية متقنة أسكنها الشباك، لتنتهي المبارة بثنائية للكاميرون على جامبيا.

وبتلك النتيجة يتأهل المنتخب الكاميروني للدور نصف النهائي في كأس أمم أفريقيا، في انتظار مواجهة الفائز بين مصر والمغرب التي ستقام غداً.

وفيما يلي التشكيل الرسمي للكاميرون:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: دان ميشيل كاستيليتو، ميشيل نغادو، توهو تولو، كولين زفاي

خط الوسط: مارتين هونجلا، أندري زامبو أنغويسا، سامويل آوم جوبت

خط الهجوم: نيكولاس مومي، كارل توكو ايكامبي، فينسنت أبو بكر

مدرب المغرب: محمد صلاح لاعب استثنائي.. ونريد كتابة التاريخ أمام مصر

تحدث وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، عن أهمية إيقاف خطورة محمد صلاح خلال المواجهة المرتقبة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر "محمد صلاح لاعب استثنائي وهو أحد أفضل لاعبي العالم حاليا، ولكن لدينا خطة محكمة من أجل إيقاف خطورته في المواجهة المقبلة".

وتابع "لا يمكن أن نسمح بوجود المساحات أمام محمد صلاح لأنه حينها سيكون له خطوة وضرر كبير على مرمانا، ولدينا لاعبين قادرون على إيقاف خطورته الكبيرة والتعامل معه بذكاء شديد".

التشكيل الرسمي لمنتخب جامبيا:

حراسة المرمى: بابوكار غاي

خط الدفاع: نواه سونكو ساندبيرج، جايمس جوميز، عمر كولبي، يامادو جاني

خط الوسط: إيبو توري، يوسف بوب، سليمان مريح

خط الهجوم: سعيدي يانكو، محمد بادموسي، موسى بارو