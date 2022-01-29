محمد صادق داعمًا "أصحاب ولا أعز": "لو استفزك يبقى لمس حاجة جواك لازم تعترف بيها"

/676000/محمد-صادق-داعما-أصحاب-ولا-أعز-لو-استفزك-يبقى-لمس-حاجة-جواك-لازم-تعترف-بيها

علق الكاتب محمد صادق، على فيلم “أصحاب ولا أعز” الذي أثار الجدل في الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب ما يحتويه من مشاهد وألفاظ جريئة وخادشة للحياء، وإتهمه البعض بأنه يدعم المثلية الجنسية ويشجع عليها.

دوت الخليجيرصد تعليق الكاتب محمد صادق على فيلم أصحاب ولا أعز

وكتب محمد صادق عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” من خلال خاصية “استوري” قائلاً: “أنا شوفت النسخة الإيطالي والإسباني والأمريكي والعربي من فيلم أصحاب ولا أعز، والفيلم أخد جوائز كتير عشان بيضرب في مناطق الناس مش بتحب تتخبط فيها وتصدق وهم المثالية والشعارات”.

وأضاف صادق: “وأنا بحب أكتب عن القضايا التي يتناولها الفيلم في رواياتي، ولكن عندي تحفظ على البطل الشاذ جنسيا في جميع الأجزاء لم يعجبني وكان متصنعا جدًا، بس هو دا الفن يعرض عليا شيء وأنا أخد اللي يعجبني منه وأرفض اللي مقتنعش بيه”.

محمد صادق: الفيلم مشجعنيش عن الشذوذ

وأضاف محمد صادق: “مش شايف أن الفيلم شجعني على الخيانة أو الشذوذ أو أعمل عملية تكبير لصدري، والفيلم لم يؤثر في قناعاتي وعقلي، لأن العقل نعمة كبيرة ربنا كرمنا بيها، أما عن قصة زواج منى زكي وإياد نصار لازم توجع لأنها تعكس 85% من حالات الزواج في الواقع، ويمكن أكتر من كدا كمان، وطبيعي تثير الجدل وتوجع الرجالة قبل الستات، لأنهم فاكرين لوحدهم اللي بيخونوا وكلهم حسوا أن شخصية منى زكي حته منهم وعشان كدا زعلوا واتحمقوا”.

محمد صادق يدافع عن فيلم أصحاب ولا أعز

واختتم محمد صادق حديثه: “الفيلم لطيف ولو ضايقك أو استفزك يبقى لمس حته جواك لازم تعترف بيها، ولو مضايق وخايف على قيمك يبقى من حقك ترفضه وخد بالك من اللي حواليك ووعيهم، لكن الخلاصة أن مفيش حد من حقة يمنع التاني يشوف الفيلم، أنا من حقي أتفرج وأنت من حقك ترفض.. لا أنا فاسد ولا أنت رجعي”.

فيلم أصحاب ولا أعز

ينتمي فيلم "أصحاب ولا أعز" لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم “أصحاب ولا أعز”

فيلم "أصحاب ولا أعز" يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.