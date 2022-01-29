/676002/تشكيل-تونس-الرسمي-لمواجهة-بوركينا-فاسو-بكأس-أمم-أفريقيا

أعلن منذر الكبير، المدير الفني لمنتخب تونس، عن التشكيلة الرسمية لمواجهة بوركينا فاسو بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء، على ملعب رومدي أدجيا، وكان منتخب الكاميرون ضمن التواجد في الدور قبل النهائي منذ قليل.

وفيما يلي تشكيل تونس الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: محمد دراغر، بلال العيفة، ديلان براون، أسامة الحدادي

خط الوسط: أنيس بن سليمان، إلياس السخيري، عيسى العيوني

خط الهجوم: يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري، وهبي الخزري

إلغاء مؤتمر كارلوس كيروش قبل مواجهة مصر والمغرب بكأس أمم أفريقيا

تأخر وصول كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن حضور المؤتمر الصحفي والذي يسبق مواجهة المغرب بكأس أمم أفريقيا.

وجاء قرار اللجنة المنظمة بإلغاء مؤتمر كارلوس كيروش بسبب التأخير الذي حدث مما أضطر المسئولين في إلغائه.

وكانت هناك زحمة مرورية شديدة خلال ذهاب بعثة المنتخب الوطني لملعب المباراة الذي يقام عليه المواجهة المرتقبة أمام المغرب وكانت هناك شكاوي من المدرب واللاعبين.

ولم يحضر كارلوس كيروش في الموعد المحدد له ليتم إلغاء المؤتمر وسط استياء من وكالات الإعلان وقدموا شوى رسمية ضد كارلوس كيروش بعد تغيير ملعب تدريب الفراعنة اليوم.

مدرب المغرب: محمد صلاح لاعب استثنائي.. ونريد كتابة التاريخ أمام مصر

تحدث وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، عن أهمية إيقاف خطورة محمد صلاح خلال المواجهة المرتقبة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر "محمد صلاح لاعب استثنائي وهو أحد أفضل لاعبي العالم حاليا، ولكن لدينا خطة محكمة من أجل إيقاف خطورته في المواجهة المقبلة".

وتابع "لا يمكن أن نسمح بوجود المساحات أمام محمد صلاح لأنه حينها سيكون له خطوة وضرر كبير على مرمانا، ولدينا لاعبين قادرون على إيقاف خطورته الكبيرة والتعامل معه بذكاء شديد".

وواصل "نريد الوصول إلى أبعد مدى خلال البطولة ولكن أمامنا خصم كبير وصعب ولكن نريد الفوز باللقب القاري وإسعاد الجماهير المغربية".

كأس أمم أفريقيا

وأكمل "لابد أن يكون لدينا هجوم كبير خلال المباراة ونقدم أفضل مستوى لدينا للصعود للدور القادم، وبخصوص تقديم موعد المباراة فهذا الأمر غير جيد بعض الشيئ ولكننا مستعدون لأن الملعب جيد وفندق الإقامة أيضا ونتعامل مع الأمر جيداً".