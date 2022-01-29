/676004/تشكيل-بوركينا-فاسو-الرسمي-لمواجهة-تونس-بكأس-أمم-أفريقيا

أعلن كامو مالو، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو عن التشكيلة الرسمية لمواجهة تونس بكأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفيما يلي تشكيل بوركينا فاسو الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: عيسى كابوري، سومايلا واتارا، إدموند تايسويا، ستيف ياجو

خط الوسط: أداما جويرا، إبراهيم بلاتي توري، جوستافو سانجاري

خط الهجوم: سيريل بايالا، دانجو واتارا، جبريل أوتارا

وفيما يلي تشكيل تونس الرسمي للمباراة:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: محمد دراغر، بلال العيفة، ديلان براون، أسامة الحدادي

خط الوسط: أنيس بن سليمان، إلياس السخيري، عيسى العيوني

خط الهجوم: يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري، وهبي الخزري

مدرب المغرب: لدينا أفضل حارس في العالم.. ويكشف أسباب عدم مشاركة أشرف بن شرقي

تحدث وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب عن أسباب عدم مشاركة أشرف مع بن شرقي حتى الأن في كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة مصر "هناك منافسة قوية وشرسة في الخط الأمامي وكل لاعب لديه الفرصة للظهور الدولي مع منتخب المغرب، ونحن نعتمد حاليا على سوفيان بوفال ويقدم مستويات جيدة".

وتابع "بالطبع سيكون هناك حاجة لأشرف بن شرقي خلال المواجهات المقبلة ولكن كل مباراة لها الظروف الخاصة بها وأتمنى التوفيق لكل اللاعبين داخل أرض الملعب".

أشرف بن شرقي

وواصل "لقد شاهدت خطأ ياسين بونو ضد مالاوي وهذه الأمور من الممكن أن تحدث والأهم أننا عدنا للمباراة سريعا وهذا لن يقلل من الحارس لأنه من الأفضل في العالم حاليا".

وأكمل "سأحب مشاهدة الجماهير المغربية في المواجهة المرتقبة أمام مصر ومن جانبنا سيكون هناك تركيز شديد وجيد للمباراة من أجل إسعادهم".

مدرب المغرب: محمد صلاح لاعب استثنائي.. ونريد كتابة التاريخ أمام مصر

تحدث وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، عن أهمية إيقاف خطورة محمد صلاح خلال المواجهة المرتقبة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر "محمد صلاح لاعب استثنائي وهو أحد أفضل لاعبي العالم حاليا، ولكن لدينا خطة محكمة من أجل إيقاف خطورته في المواجهة المقبلة".

وتابع "لا يمكن أن نسمح بوجود المساحات أمام محمد صلاح لأنه حينها سيكون له خطوة وضرر كبير على مرمانا، ولدينا لاعبين قادرون على إيقاف خطورته الكبيرة والتعامل معه بذكاء شديد".