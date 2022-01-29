/676007/عبد-الحميد-بسيوني-جماهير-غزل-المحلة-تستحق-السعادة-ونريد-الفوز-بكأس-الرابطة-المصرية

أكد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أنه ضد تسريب أي أحاديث تخص معسكر منتخب مصر الأخير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "لابد من محاسبة من قام بتسريب حديث ضياء السيد أو أي شخص في المنظومة، لأنه لابد من وجود الأمانة خلال الأحاديث الجانبية".

وتابع "لاعبي غزل المحلة يقدموا مستويات جيدة في بطولة كأس الرابطة، والفوز على الزمالك وتقديم مباراة مميزة أمام إنبي والانتصار على فاركو".

وواصل "جماهير غزل المحلة تريد السعادة وتستحقها ونعمل على الصعود للدور قبل النهائي لبطولة كأس الرابطة المصرية، وهذا لا يقلل من أي فريق".

واختتم" أتمنى فوز منتخب مصر على المغرب في كأس أمم أفريقيا في المواجهة المرتقبة غدا".

سوفيان بوفال: نريد إسعاد الشعب المغربي.. ومواجهة مصر صعبة

أكد سفيان بوفال، لاعب منتخب المغرب أنه يعلم تمام استعداد الشعب المغربي لمباراة مصر الهامة بكأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر "الشعب المغربي ينتظر الفوز ونريد إسعادهم دائما ونعد الجماهير بتقديم أفضل أداء يليق بنا".

وتابع "لدينا قوة ذهنية كبيرة وذلك أظهرناه خلال مبارتي الجابون ومالاوي عندما كنا متأخرين في النتيجة وعدنا للقاء من جديد وهذا أمر جيد يحسب لنا".

وواصل "الأمور تسير في الطريق الصحيح قبل مباراة مصر والمدرب طلب من اللاعبين التركيز الشديد خلال مواجهة مصر المرتقبة، ويجب أن نكون أكثر فاعلية".

سوفيان بوفال

واختتم "مصر منتخب مصر ومباراة الغد ستكون هامة وكبيرة وبالطبع نسعى لتحقيق الفوز في نهاية المقابلة والتواجد في الدور نصف النهائي".

مدرب المغرب: محمد صلاح لاعب استثنائي.. ونريد كتابة التاريخ أمام مصر

تحدث وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، عن أهمية إيقاف خطورة محمد صلاح خلال المواجهة المرتقبة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر "محمد صلاح لاعب استثنائي وهو أحد أفضل لاعبي العالم حاليا، ولكن لدينا خطة محكمة من أجل إيقاف خطورته في المواجهة المقبلة".

وتابع "لا يمكن أن نسمح بوجود المساحات أمام محمد صلاح لأنه حينها سيكون له خطوة وضرر كبير على مرمانا، ولدينا لاعبين قادرون على إيقاف خطورته الكبيرة والتعامل معه بذكاء شديد".

وواصل "نريد الوصول إلى أبعد مدى خلال البطولة ولكن أمامنا خصم كبير وصعب ولكن نريد الفوز باللقب القاري وإسعاد الجماهير المغربية".

عبد الحميد بسيوني

وأكمل "لابد أن يكون لدينا هجوم كبير خلال المباراة ونقدم أفضل مستوى لدينا للصعود للدور القادم، وبخصوص تقديم موعد المباراة فهذا الأمر غير جيد بعض الشيئ ولكننا مستعدون لأن الملعب جيد وفندق الإقامة أيضا ونتعامل مع الأمر جيداً".