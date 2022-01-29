/676009/عبد-الحميد-بسيوني-منتخب-مصر-سيحقق-كأس-أمم-أفريقيا-ومتفائل-قبل-مواجهة-المغرب

أكد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لغزل المحلة، أن مباراة مصر والمغرب ستكون صعبة للغاية ومستوى الفراعنة بدأ في العودة المعهودة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "منتخب مصر لم يقدم مستويات جيدة في دور المجموعات، وعاد الأداء الطبيعي خلال مواجهة كوت ديفوار الماضية، وحققنا فوز مستحق وأداء ولا أروع".

وتابع "كانت هناك حالة من عدم الثقة بين الجماهير واللاعبين بسبب المستويات المهزوزة في دور المجموعات، وكان هناك غضب أيضا على المدرب كارلوس كيروش، والجماهير تعشق منتخب مصر وتريد تحقيق الفوز دائما".

وأكمل "كان لدي شعور مختلف بعودة منتخب مصر للأداء الجيد، وأننا نلعب أمام المنتخبات الكبرى دائما ونحقق الفوز وتظهر شخصية منتخب مصر المعروفة".

وواصل "منتخب مصر ظهر بالشخصية الحقيقية أمام كوت ديفوار، وإذا كان هناك نفس الأداء أمام المغرب سنكون في المباراة النهائية والفوز على الكاميرون في الدور المقبل".

واختتم "بطولة أفريقيا غائبة عن منتخب مصر منذ سنوات ونستطيع الفوز بالمواجهة المقبلة وجميع المباريات".

عبد الحميد بسيوني: جماهير غزل المحلة تستحق السعادة.. ونريد الفوز بكأس الرابطة المصرية

أكد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق غزل المحلة، أنه ضد تسريب أي أحاديث تخص معسكر منتخب مصر الأخير.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "لابد من محاسبة من قام بتسريب حديث ضياء السيد أو أي شخص في المنظومة، لأنه لابد من وجود الأمانة خلال الأحاديث الجانبية".

وتابع "لاعبي غزل المحلة يقدموا مستويات جيدة في بطولة كأس الرابطة، والفوز على الزمالك وتقديم مباراة مميزة أمام إنبي والانتصار على فاركو".

وواصل "جماهير غزل المحلة تريد السعادة وتستحقها ونعمل على الصعود للدور قبل النهائي لبطولة كأس الرابطة المصرية، وهذا لا يقلل من أي فريق".

واختتم" أتمنى فوز منتخب مصر على المغرب في كأس أمم أفريقيا في المواجهة المرتقبة غدا".

مدرب المغرب: محمد صلاح لاعب استثنائي.. ونريد كتابة التاريخ أمام مصر

تحدث وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، عن أهمية إيقاف خطورة محمد صلاح خلال المواجهة المرتقبة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر "محمد صلاح لاعب استثنائي وهو أحد أفضل لاعبي العالم حاليا، ولكن لدينا خطة محكمة من أجل إيقاف خطورته في المواجهة المقبلة".

وتابع "لا يمكن أن نسمح بوجود المساحات أمام محمد صلاح لأنه حينها سيكون له خطوة وضرر كبير على مرمانا، ولدينا لاعبين قادرون على إيقاف خطورته الكبيرة والتعامل معه بذكاء شديد".

وواصل "نريد الوصول إلى أبعد مدى خلال البطولة ولكن أمامنا خصم كبير وصعب ولكن نريد الفوز باللقب القاري وإسعاد الجماهير المغربية".