محافظ دمياط توجه بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت

جدة - نرمين السيد - وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت، للتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة وإحكام الرقابة على الأسواق.





وأوضحت الدكتورة منال حسب بيان للمحافظة، اليوم السبت، أن مديرية التموين نفذت حملات متتالية على مدار يومين، استهدفت المرور على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز بمناطق مختلفة، أسفرت عن رصد مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وإدارة مخبز بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن أسعار السلع وأيضًا عدم وجود شهادات صحية وعرض لحوم مكشوفة للبيع. وأضافت أنه تم تحرير 70 محضرًا تجاه تلك المخالفات، هذا إلى جانب تحرير محضر لإحدى محطات تعبئة الغاز بـ دمياط الجديدة، وذلك بعد رصد نقص وزن أسطوانة الغاز بمتوسط عجز كيلو ونصف، وجارٍ العرض على النيابة العامة، مؤكدة استمرار الحملات للتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالمنظومة التموينية.

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