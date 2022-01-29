انخفاض كبير فى درجات الحرارة.. الأرصاد الجوية تعلن السبب (صور وفيديو)

جدة - نرمين السيد - وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن "الصقيع " هى إحدى الظواهر الجوية ويعرف على أنه إنخفاض درجة الحرارة الى صفر درجة مئوية أو دونها ويتحول فيها بخار الماء من الحالة الغازية الى الحالة الصلبة.

وأفاد الخبراء أن الصقيع يتكون عندما يبرد سطح الأرض أو الهواء الملامس للسطح إلى الصفر المئوى أو أقل وعندما يحدث ذلك يتحول بخار الماء إلى بلورات إبرية ثلجية.

ومن العوامل التى تساعد على تكون الصقيع :

1- اندفاع كتلة هوائية باردة.

2 - طبوغرافية الأرض: حيث الأماكن المرتفعة تقل درجة حرارتها و القمم تكون عرضة بشكل كبير إلى الرياح الباردة وأيضا أعماق الوديان تكون عرضة للصقيع لأن الهواء البارد يكون محصورًا حيث ينساب الهواء البارد من الأماكن المرتفعة نتيجة كثافته وينحدر فى الوديان.

3 - الرطوبة : انخفاض نسب الرطوبة فالجو حيث تكون درجة الإشباع أقل من الصفر المئوية.

4 - سرعة الرياح : هدوء الرياح أو سكونها عامل أساسى فى تكون الصقيع حيث يعمل على زيادة تبريد الهواء الملامس للسطح بشكل كبير.

5 - السماء الصافية: كلما كانت السماء صافية ساعد ذلك إلى تسريب الحرارة الأرضية بالإشعاع وازداد تبريد سطح الأرض حيث وجود الغيوم المنخفضة تعمل على حبس الأشعة تحت الحمراء (Infrared Radiation )المنبعثة من الأرض خلال فترة الليل وبالتالى يساعد على التدفئة وتلاشى تكون الصقيع.

وللصقيع آثار سلبية على بعض النباتات والمزروعات وهو عامل أساسى فى إتلافها.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدًا الأحد يكون باردًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، مائلا للبرودة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يكون الطقس ليلا يظل شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة فى الطقس غدًا هى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وتشهد الأجواء ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة على جميع أنحاء البلاد، مما يساهم فى الشعور بتحسن الأجواء نسبيا والتخفيف من حدة موجة الصقيع التى تشهدها البلاد.

وبحسب بيان الأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة خلال الطقس غدا كالتالى:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 16 للعظمى والصغرى 8

السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 8

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 19 للعظمى والصغرى 13

شمال الصعيد 17 للعظمى والصغرى 6

جنوب الصعيد 19 للعظمى والصغرى 8