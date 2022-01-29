صحة كفر الشيخ الكشف على 750 حالة بقرية المناوفة ضمن حياة كريمة

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ -فى تصريح اليوم السبت- إن القافلة ضمت 11 عيادة شملت 10 تخصصات (الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والرمد، والأسنان والأنف والأذن والمسالك)، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وأجرت الكشف الطبى على 750 مترددًا فى اليوم الأول، وتستكمل القافلة أعمالها صباح غدًا.
من جانبه، أوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أنه تم إجراء التحاليل الطبية لـ250 مريضًا، وتم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 350 زائرًا.
كما شملت القافلة خدمات تسجيل وتلقى لقاح كورونا، مقدمًا الشكر للإدارة الصحية ومجلس المدينة المحلى بمركز دسوق على تعاونهم الكريم، وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.
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