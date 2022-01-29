«هيئة كبار العلماء فى سير أعلامها القدامى» أبرز إصدارات الأزهر بمعرض الكتاب

جدة - نرمين السيد - يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدولى للكتاب لزواره كتاب "هيئة كبار العلماء فى سير أعلامها القدامى"، فى مجلدين، من إصدارات هيئة كبار العلماء بالأزهر، الذى يؤرخ لحقبة زمنية ابتداءً من 1911 إلى 1961، ويعرض جهود علماء الهيئة القدامى ليكون حلقة وصل بين هؤلاء العلماء وتاريخ الأزهر الحديث، وليعلم القارئ آثارهم وإسهاماتهم فى مختلف مناحى الحياة.





ويوثق الكتاب تاريخ نهضة علميَّة فى حقبة من الزمن، ويعرض جانبًا من سيرة حياة العلماء، وتضحياتهم فى سبيل المحافظة على الدين وعلومه، فقد كانت ثوابت الإسلام شاغلهم الأكبر، فلم تكن هيئة كبار العلماء -كشأنها فى كل عصر- تتوانى فى الدفاع عن الشَّريعة، وكشف عوار الفكر المنحرف الَّداعى لهدم ثوابت الدِّين، كما كان لأعضاء الهيئة دورهم المشهود فى النهوض بالأوطان ورقيها، ونصرة القضايا العربية والإسلامية المشروعة.

ويشتمل الكتاب على عدد من المباحث التمهيدية قبل سرد سير الأعلام، أبرزها: إسهامات أعلام الهيئة ومواقفهم تجاه قضايا الأمة، وأعلام الهيئة والدفاع عن الإسلام وتفنيد الشبه المثارة حوله، وأعلام الهيئة ومقاومة الاحتلال البريطانى لمصر، وأعلام الهيئة والدفاع عن القضية الفلسطينية وعروبة القدس، وأعلام الهيئة وإصلاح التعليم فى الأزهر وتأسيس المعاهد وتطويرها، وأعلام الهيئة ومظاهر التجديد، وأعلام الهيئة وإصلاح القضاء الشرعى.

أما سير الأعلام الذى يحوى الكتاب ترجمتهم وذكر آثارهم، فمنهم: الشيخ سليم البشرى، والشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوى، والشيخ محمد حسنين مخلوف، والشيخ محمد الأحمدى الظواهرى، والشيخ محمد مصطفى المراغى، والشيخ سيد على المرصفى، والشيخ عبد الرحمن عليش، والشيخ عبد المجيد سليم، والشيخ عبد المجيد اللبان، والشيخ محمد عبد اللطيف الفحام، والشيخ محمد مأمون الشناوى، والشيخ إبراهيم حمروش، والشيخ محمد عبد الله دراز، والشيخ محمد الخضر حسين، والشيخ عبدالرحمن تاج، والشيخ محمد عبد اللطيف السبكى، والشيخ الطيب حسن النجار، وغيرهم الكثير من أعضاء هيئة كبار العلماء.



جدير بالذكر أن الأزهر الشريف يشارك -للعام السادس على التوالى- بجناحٍ خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 53، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربى، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.