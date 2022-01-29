جدة - نرمين السيد - وطالب المحافظ، الجهات المعنية بإزالة أى مخالفات على أراضى أملاك الدولة أو التعدى على الرقعة الزراعية والبناء المخالف لإعادة الانضباط للشارع السكندرى، وتنفيذًا لذلك، شن حى شرق الإسكندرية اليوم السبت برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ عدد 34 قرار إزالة مخالفات بمنطقتى الجمالية وخورشيد عبارة عن أسوار وغرف مبانى من الطوب على مساحة 49240 م2 تم إزالتها بالكامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدى بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.