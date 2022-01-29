ختام امتحانات الشهادة الإعدادية دون شكاوى بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، حمزة رضوان، عن ختام امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى "2021 - 2022"، اليوم السبت، بأداء 8410 طلاب الامتحان فى مادة الدراسات الاجتماعية موزعين على 82 لجنة على مستوى المحافظة، لمدة ساعتين، بنسب حضور 98% تقريبًا.





وأشار وكيل الوزارة فى تصريح اليوم، إلى أنه تابع غرفة العمليات للصفين الأول والثانى الثانوى العام فى ديوان عام المديرية بالعريش؛ حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحانات فى مادة اللغة الإنجليزية وبلغ زمن الإجابة ساعتان ونصف، وبلغ إجمالى عدد الطلاب 2142 طالبًا وطالبة، موزعين على 25 لجنة كما بلغت نسبة الحضور بها 99% تقريبًا. ولم ترد غرفة العمليات الرئيسة بديوان عام المديرية أية شكاوى من الامتحانات؛ سواء لامتحان الشهادة الإعدادية أو امتحان الصف الأول الثانوى.

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