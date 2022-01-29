أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الأحد.. فيديو

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إنه مع وداع شهر يناير الذى يعد ذروة فصل الشتاء فى مصر، تشهد حالة الطقس تحسنًا ملحوظًا مع تراجع السحب.





ولفت "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أنه يتوقع أن تستمر حالة تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام الخمسة المقبلة لتكون درجات الحرارة ما بين 16 إلى 19 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالرياح والأتربة، أكد مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه يتوقع نشاط الرياح غدًا الأحد على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة ومحافظات الوجه البحرى ومدن القناة، مع رياح مثيرة للأتربة على الطرق الصحراوية لا تؤثر على قيادة السيارات أو على كافة الأنشطة اليومية.

وعن فرص سقوط الأمطار، أكد "شاهين"، توقع سقوط أمطار غدًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون خفيفة إلى متوسطة مشيرًا إلى أنه أنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة لن تكون هناك أى أمطار غزيرة.