صحة دمياط: الكشف الطبى على 1486 حالة بقرية البراشية بفارسكور

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية بقرية البراشية مركز فارسكور، التى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1486 مواطنا، وذلك استكمالًا لسلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق.





وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أحمد عبد الجواد فى بيان اليوم السبت، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بجميع التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية تم إمدادها بجميع الأدوية الخاصة للتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد. وأشار إلى أنه جرى تحويل 17 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ8 حالات أخرى، كما تم إجراء أشعة لـ30 حالة، وسونار لـ13 حالة، وتحاليل معملية لـ469، إضافة إلى توفير عيادة متنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا. وأضاف أن القافلة سعت أيضًا إلى نشر الثقافة الصحية ورفع وعى المواطنين بتعريفهم بالأمراض المعدية والفيروسات بأنواعها، وكذلك جذبهم إلى مراكز تأدية الخدمة والمتابعة للوحدات والمراكز.

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