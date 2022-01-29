/675972/ضمن-حياة-كريمة-قرب-الانتهاء-من-مجمع-الخدمات-الزراعية-بقرية--برديس--بسوهاج

تعتبر مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» مبادرة استثنائية في حياة المواطنين لم تحدث من قبل وعملت على نقل الاف القري من عالم الى عالم، ولم يكن يحلم سكان تلك القري بتنمية شاملة وتغيير جذري في العديد من المجالات الخدمية، وخاصة في محافظات الصعيد بوجه عام ومحافظة سوهاج على وجه أخص ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل

من تلك المشاريع الحيوية والهامة التى اشتملت عليها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، مشروع مجمع الخدمات الزراعية بقرية برديس، والذى تم الانتهاء من العمل فيه بنسبة كبيرة.

ويضم مجمع الخدمات الزراعية في قرية برديس بمركز البلينا جنوب سوهاج، مركز لتجميع الالبان ووحدة بيطرية ،ومكتب ارشاد زراعي وجمعية زراعية.

جدير بالذكر محافظة سوهاج مبادرة «حياة كريمة»، من أوسع أبوابها ، وانتفعت 7 مراكز ليستفيد منها اهالي 181 قرية من شمال المحافظة الى جنوبها ومن غربها الى شرقها، ودخلت في تلك الايام بعض المراكز الاخرى ليستفيد الاهالي وسكان تلك القرى من خدمات المبادرة التى لا تنتهي، وتتجدد يوما بعد يوما بما هو الافضل وتحتاجه تلك القرى من خدمات.

وسبق وأكد اللواء طارق الفقي - محافظ سوهاج، حرص القيادة السياسية المصرية على تطوير الريف المصري، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتجميعها في مكان واحد، لرفع العبء عن كاهل المزارع، وتقديم خدمة حضارية ولائقة.

وأشار الفقي الى اهتمام مبادرة «حياة كريمة» بتيسير الخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الماشية والدواجن، لأنهم يمثلون شريحة كبيرة من سكان قرى مبادرة حياة كريمة.

استكمال توصيل خدمة الصرف الصحى لمنطقة الجوازات بحي غرب سوهاج

تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية على أرض المحافظة بمختلف القطاعات، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات، تابعت الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج، برئاسة أحمد الشطورى رئيس الحي، أعمال المرحلة الثانية من مشروع توصيل الصرف الصحي بمنطقة الجوازات، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأوضح رئيس الحي أن أعمال المرحلة الثانية من مشروع توصيل الصرف الصحي بمنطقة الجوازات، تشمل العمل فى عدد ٩ شوارع بالمنطقة، بتكلفة 750 ألف جنيه، لافتا الى استمرار العمل دون معوقات، والمتابعة المستمرة لأعمال المشروع.