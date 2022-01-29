/676013/تفاصيل--مقاول-وراء-مقتل-شاب-بالقرب-من-محطة-صرف-صحي-في-سوهاج

كشف خلال ساعات قليلة ضباط مباحث مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج لغز العثور على جثة شاب ملقاة بالقرب من محطة صرف صحى بمركز جهينة شمال سوهاج، وتبين ان الجاني تاجر عقارات اطلق النار على المجنى علية بسبب خلافات مالية بينهم، واصاب نفسه وانتقل الى مستشفى سوهاج الجامعي ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

وقد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرياش، مدير امن سوهاج، في وقت لاحق اخطارا من مأمور مركز جهينة شمال سوهاج من الاهالي بالعثور على جثة بالمنطقة الجبلية بجوار محطة معالجة الصرف الصحي بناحية نزلة على بدائرة مركز جهينة .

العثور على جثة شاب في جهينة

انتقل فى الحال رئيس مباحث المركز والفريق المعاون لة وتبين وجود جثة المدعو إبراهيم ع م أ- 32 عام - عامل - ويقيم دائرة مركز المراغة وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه وتبين اصابتها " طلقات نارية متفرقة بالجسم " وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزي، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث.

و تلقى ايضا في وقت لاحق اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير امن سوهاج، اخطارا من مأمور مركز جهينة يفيد ببلاغ من مستشفي سوهاج الجامعي بوصول المدعو علي م أ ق- 40 عام - حاصل علي ليسانس دراسات إسلامية وعربية " تاجر عقارات "ويقيم دائرة مركز جهينة مصابا بطلق ناري بسمانة الساق اليمنى واشتباة نزيف بها وبسؤالة قرر بأنة أثناء مرورة بذات الناحية حدثت اصابتة نتيجة طلق ناري من مشاجرة بذات الناحية وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

و اسفرت عن وجود معرفة ومعاملات مالية بين المصاب والمجنى، وأن المصاب وراء ارتكاب الحادث، وباستجوابه اعترف بنشوب مشادة بينه وبين المجنى عليه فى مكان وقوع الجريمة، بسبب خلافات مالية بينهما، وتطور الأمر إلى مشاجرة أطلق خلالها الرصاص على المجنى عليه من سلاح نارى بحوزته فسقط جثة هامدة، ثم عاد إلى منزله وأصاب نفسه بطلق نارى فى ساقه داخل منزله لإبعاد الشبهة عنه، وتم تحرير محضر بالواقعة للتحقيق في الواقعه.