/676014/رانيا-محمود-ياسين-التمثيل-مش-محرم-وأمي-هترجع-للفن-بعد-كورونا

حلت الفنانة رانيا محمود ياسين ضيفة على برنامج كلام الناس، المذاع عبر فضائية mbc مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، والتي تحدثت من خلاله عن رغبة والدتها في العودة للتمثيل مرة أخرى.

دوت الخليجيرصد تصريحات رانيا محمود ياسين في برنامج كلام الناس

وقالت رانيا خلال البرنامج: «والدتي تتمنى العودة مرة أخرى للوسط الفني ومجال التمثيل ولكن بعد انتهاء فيروس كورونا».

سبب إرتداء شهيرة الحجاب واعتزالها الفن

وتابعت كاشفة عن سبب إرتداء والدتها الحجاب: «والدي احترم رغبة والدتي في الاعتزال؛ لأنها حرة وليس من حقنا منعها، ودائما نبحث عن راحتها أيا كان قرارها، وأنا احترمت رغبة أمي في ارتداء الحجاب والابتعاد عن الفن؛ لأنها أرادت التقرب إلى الله».

واختتمت حديثها عن والدتها، وأهمية الفن في حياتهما: «أمي لم تمنعني من التمثيل لأنه ليس محرما، والفن له قيمة كبيرة في حياتنا لأنها معتمدة على القيم والرسائل التي تعكسها الأفلام والمسلسلات، والفنان له قيمة كبيرة في المجتمع وعند مرض أو وفاة أي فنان يحزن الجمهور حزنا بالغا عليه».

رانيا محمود ياسين تتذكر والدها من أمام منزله ببورسعيد: «شهد طفولته وشبابه»

من ناحية أخرى، حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين كعادتها على إحياء ذكريات والدها مع الجمهور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدويهات انستجرام، بالحديث عنه بشكل متواصل.

ونشرت رانيا، مجموعة من الصور التقطتها أمام منزل والدها الراحل الفنان محمود ياسين، ببورسعيد، وعلقت عليها، قائلة: “منزل أبي الذي شهد علي طفولته وشبابه في بورسعيد كان تابعه هيئه قناه السويس”.

وتابعت: “لما بلد تكون اسمها بورسعيد هيكون طاقتها ايه غير السعادة”.

إزاحة الستار عن تمثال محمود ياسين ببورسعيد

وكان قد أزاح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الستار عن تمثال الفنان الراحل محمود ياسين، بحديقة المركز الثقافي في نطاق حي الشرق، بحضور الفنانة رانيا محمود ياسين، وزوجها الفنان محمد رياض، ومحمود عمرو محمود ياسمين، وعدد من أفراد أسرة النجم الراحل.

وعلقت النجمة القديرة شهيرة على هذا الحدث المؤثر في تصريح خاص ل «دوت الخليج» قائلة: "زرع وحصد، فهو أيقونة من أيقونات السينما المصرية.. له أعمال تاريخية على مدى تاريخه على المستوى الاجتماعي والسياسي والديني".

وتابعت :"صاحب رصيد كبير.. كان عنده مشوار رائع على في المجال التطوعي سواء على المستوى العالمي أو المحلي.. فهو رمز لكل شئ جميل".