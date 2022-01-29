/676015/إيمي-إسلام-تعيش-حالة-من-النشاط-الفني-بعد-طرح-مسلسل-شارع-9

أعربت الفنانه الشابه إيمي إسلام عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية تجاه الجمهور والنقاط حول مسلسل “شارع 9” الذى يعرض على قناة Bein Drama الفضائيه.

دوت الخليجيرصد أعمال إيمي إسلام الجديدة ودورها في مسلسل شارع 9

وقالت إيمي إسلام بأنها تجسد دور فتاة مدمنة مخدرات تدعى “هند” وتقيم بمنطقة المعادي، وبالتحديد في “شارع 9”، وتجمعها علاقة صداقة بالفنانة هدى الأتربي وماجد الشريف، حيث أقبلت على الدور بسبب جرأته ومناقشة العمل لعدة قضايا بالمجتمع وبه والرسالة الموجهه للشباب بشكل بسيط من خلال مجموعة أصدقاء أغنياء كل سعيهم في الحياة هو الوصول لطريق الإدمان.

واشارت بأن الفن يعرض الحل لتلك الظاهره وحل صادم لعرض الظاهره امام الجمهور، يتناول ظاهره المخدرات وعرض الحب لتلك الظاهره وفيلم النهارده يوم جميل في مناقشه القضايا المجتمعيه المتعدده الاجزاء داخل العمل السينمائي.

إيمي إسلام تبدأ تحضير فيلم جديد

وتابعت بأنها تقدم فيلم جديد بعنوان “النهارده يوم جميل” والذى يستعرض مجموعه من القصص المجتمعية وهي الاغتصاب الزوجي والسمنه والرجل المتصابي، والمختل نفسيا، ويشارك في الفيلم مجموعه من نجوم السينما وهم الفنان احمد وفيق، وهنا شيحه، وباسم سمره، انتصار، نجلاء بدر، ومحمود الليثي.

وكشقت إيمي عن شخصيتها في الفيلم، حيث تقدم تجسيد فتاة تدعى "خديجة"، وهي فتاة يحبها شخص، لكنه مهتز نفسيا، ولا يجرؤ على مصارحتها بحبه، ويكتفي فقط بالنظر لها ولأي بنت من بعيد دون أن يتخذ أي خطوة إيجابية، مشيرة إلى أن ردود الأفعال من الجمهور خلال عرض العمل كانت جيدة جداً ولاقى العمل الاستحسان والثناء.

وأوضحت بأنها عُرض عليها أعمال دراميه خاصه بالشهر الكريم وهي في مرحلة الدراسة لتلك الأمال الدرامية، وأنها لم تفكر في العودة للمسرح في الوقت الحالي لان تركيزها على السينما هو الذى يشغلها حاليا.

أبطال مسلسل شارع 9

ويعد مسلسل “شارع ٩” من بطولة رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، احمد سلامة، رضوى عادل، حامد الشراب، مدير انتاج مينا محروس، انتاج شركة الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف حسين مصطفى محرم ومن اخراج محمد عبد الخالق.