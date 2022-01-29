/676017/غرائب-وطرائف-الزمالك-نسي-يحصل-على-مقابل-انتقال-أحمد-رفعت-للمصري

حدثت واقعة غريبة مع نادي الزمالك نظير بيع لاعبه السابق أحمد رفعت للمصري البورسعيدي منذ ما يقرب عام ونصف.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ولم يحصل الزمالك على المقابل المادي نظير انتقال أحمد رفعت للنادي المصري، الذي أتفقا إدارة الفريقين حينها على مبلغ 5 ملون جنية نظير انتقال اللاعب.

ولم يحصل الزمالك حتى الأن على مقابل بيع اللاعب، بسبب حل مجلس مرتضى منصور حينها بعدها بأيام قليلة قبل عودته مرة أخرى، ولم يطالب أو ينظر للأمر لجان الزمالك التي تواجدت الفترة الأخيرة.

ليكتشف مجلس الزمالك الحالي برئاسة مرتضى منصور أنهم لم يحصلوا على مبلغ انتقال أحمد رفعت إلى المصري.

ورحل أحمد رفعت عن الزمالك الموسم قبل الماضي، ليتألق بشكل كبير مع المصري، ثم ينتقل لفيوتشر في صفقة كلفت الفريق الصاعد حديثاً 15 مليون جنية.

كارتيرون يجهز شيكابالا لمباريات الزمالك القادمة

يجهز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا لمباريات القلعة البيضاء القادمة.

حيث يسعى كارتيرون لرفع المعدل البدني لقائد الزمالك من أجل الإعتماد عليه بشكل أكبر خلال مباريات الفريق القادمة، سواء باللعب اساسياً أو كورقة رابحة.

وعاد شيكابالا مؤخراً للعب مع الزمالك بعد انتهاء فترة إيقافة التي أستمرت لخمسة اشهر، وبعدها اُصيب بفيروس كورونا، قبل أن يعود للمشاركة مرة أخرى خلال أخر مواجهتين.

وشارك شيكابالا مع الزمالك بعد عودته، كبديل في أخر لقائين، وقدم مردود جيد وأستطاع أن يصنع أكثر من كرة للاعبي الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء القادم، ضمن الجولة الأخيرة من بطولة كأس الرابطة المصرية، وودع الفارس الأبيض البطولة بالرغم من الفوز في المباراة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3/1.

الاتحاد الأفريقي يحدد موعد مباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو

تلقى مسؤولو نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد بتحديد يوم 12 فبراير المقبل موعدا لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً علي ستاد القاهرة الدولي وفقا للخطاب المرسل لنادي الزمالك من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.