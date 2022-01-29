«الجمهور حرف كلامي».. رانيا محمود ياسين تنفي هجومها على أدهم نابلسي

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نفت الفنانة رانيا محمود ياسين هجومها على الفنان اللبناني المعتزل نابلسي، مشيرة إلى أن الجمهور هو من أضاف لكلامها وحرفه، وأن نيتها كانت الهجوم على فكرة تحريم الفن بشكل عام.

دوت الخليج يرصد حقيقة هجوم رانيا محمود ياسين على أدهم نابلسي

وأضافت رانيا محمود ياسين خلال برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر بأنها مقتنعة أن الفن يقدم رسالة هادفة وقيمة كبيرة في المجتمع، متعجبة من تحريم الجمهور للفن في الوقت نفسه الذين يشاهدون به مسلسلات في رمضان.

واستكملت رانيا محمود ياسين حديثها: «اللي شجع قرار أدهم نابلسي على الاعتزال بيتابعه ليه؟ والهرايين هما اللي بيقولوا الفن حرام، وأدهم نابلسي حر في قرار اعتزاله أنا بتكلم عن الفكرة كلها».

أدهم نابلسي يعتزل الغناء ليرضي ربه

الجدير بالذكر، أنه كان قد نشر نابلسي مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» قال فيه: "كل شخص فينا عنده أهداف وأحلام بيحاول يحققها، هل سألت نفسك لما توصل لده شور راح تحس هل هتحس بالإنجاز؟ أو إن أنت ما تحلم مرة تانية؟ أو تخطط لأهداف جديدة؟، هذا الموضوع خطر في بالي، و الهدف الرئيس لوجودنا في الحياة عشان نرضي ربنا ونكون مثل ما ربنا أمرنا".

وتابع: "صحي أن يكون عندك أهداف بس تكون متناسقة مع هدف وجودك بالحياة وهو عبادة ربن العالمين وأن فيه صح وغلط وتعمل الأحسن".

أدهم نابلسي يعرب عن سعادته بسبب اعتزاله

واختتم حديثه قائلًا: "الهدف اللي كنت بحلم بيه ما بيرضى رب العالمين، وأنا من زمان كنت عارف أن هييجي يوم واعتزل وجه اليوم وهعلن خبر سعيد جدًا.. الحمد لله اعتزلت الغناء وشكرًا على دعمكم".

و كشف الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي عن خطته المقبلة بعد قرار اعتزاله وكواليس ذلك القرار.

أدهم نابلسي يكشف مع عمرو أديب عن خطته المقبلة بعد اعتزال الغناء وسبب اعتزاله

قال نابلسي في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب: " وجودنا في الحياة مش لعبة، الواحد مش هيعيش كتير فبيحاول يعمل أحسن حاجة.. أنا من أول ما دخلت المجال وأنا مش مرتاح وحاسس أن المكان مش مناسب، ما قدرت أوازن بين المجال و إرضاء ربي".

وتابع: "أنا بدأت بنفسي و قدرت الحمد لله أصلح أخطائي.. مش هبعد كتير عن المجال، هقدم حاجة هادفة وفي نفس الوقت جميلة، مش عارف ممكن أقدم أغاني دينينة ولا لا، لسه مخدتش قرار قطعي".