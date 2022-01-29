صاحب أغنية «إيه الحلاوة دي» ردا على انتقادات الجمهور: «لو لقيت جذمة هغنلها..وعندي رؤية مختلفة»

/676019/صاحب-أغنية-إيه-الحلاوة-دي-ردا-على-انتقادات-الجمهور-لو-لقيت-جذمة-هغنلهاوعندي-رؤية-مختلفة

رد الكوبي رايتر أحمد بسيوني، على الجدل المثار حوله بعد طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة «إيه الحلاوة دي»، بعد أن ظهر كموديل به بشكل باربي بنفسه دون الاستعانة بفتاة لتجسيد الدور.

دوت الخليج يرصد رد أحمد بسيوني على انتقادات الجمهور عليه بعد طرح إيه الحلاوة دي

وقال بسيوني خلال لقائه ببرنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر: «أنا عندي رؤية ومش بعمل أغاني وخلاص، وشغال مع فريق كلهم أصحابي وعاوز أقدم شيء جديد للسوق».

أحمد بسيوني: يعتبر نفسي جاستن بيبر

وأضاف بسيوني: «طبعا مفيش عندي أي موقف ضد المرأة والبنات بالعكس، لكن عندي رؤية مختلفة للفيديو كليب، وأسهل حاجة أكون بحب بنت في الأغنية فأستعين ببنت في الكليب، لكن ليه مغنيش لباربي مثلا؟ وأنا عملت أغنية اسمها مزمازيل غنيت فيها لمانيكان، وممكن لو لقيت جزمة أغني لها عادي، وبعتبر نفسي جاستن بيبر مصر»

أحمد بسيوني: هبقى شخص مهم في المزيكا

وتابع صاحب أغنية الحلاوة دي: «أنا متواضع لكن عندي إيمان وقناعة غير طبيعية إني هبقى شخص مهم في المزيكا في مصر، وإني بقدم محتوى جديد في مصر بطريقة آر أند بيزي جاستن بيبر لكن بالمصري».

أغنية إيه الحلاوة دي

وطرح الكوبي رايتر أحمد بسيوني أغنيتة الجديدة على موقع الفيديوهات يوتيوب تحت عنوان “إيه الحلاوة دي، واستطاعت أن تحقق ما يقرب من ربع مليون مشاهدة خلال يوم واحد من طرحها.

واختلفت تعليقات الجمهور حول هذه الأغنية بين المعجب بيها والكاره لها، فنالت إعجاب بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي فكان تعليق أحدهم يقول:”ايه العسل ده”،:”ولعد الدنيييااااا”..

وجاءت بعض التعليقات معارضة للأغنية، نعرضها لكم فيما يأتي:

منهم تعليق يقول:”الأول كان أحسن”، وكان آخر:”الحاجات اللي بتعملها بالموبايل بتبقي احلي لما بتخلص وتتقلب لبرودكشن بتفقد جمالها اخاف ده يتكرر في اغنية (انتي جميلة)”، وتعليق آخر:” ايه يا بسيوني ده هو مبروك وكل حاجه بس كان فيه احسن من كده كنت عاجبني فشخ بس الكليب والكلام وطريقتك يقرفوا”.

محتوي أحمد بسيوني

تميز محتوى الكوبي رايتر أحمد بسيوني بالفكاهة والفيديوهات الخفيفة وغلب على محتواه الترفية والسخرية وتقليد العديد من المشاهير.

ويعد أحمد بسيوني من مشاهير الإنستجرام بشكل خاص مع العديد من صانعي المحتوى الترفيهي الساخر مثل: خالد مختار والعديد من صانعي المحتوى الآخرين.