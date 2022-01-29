/676021/محافظ-بني-سويف-يكلف-الصحة-والتضامن-برعاية-حالة-لسيدة-مسنة-تفترش-الطريق

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيلي الصحة والتضامن، لسرعة التعامل مع حالة لسيدة مسنة تجلس بالقرب من قرية نعيم عند كوبري الفيوم ، التي لم يستدل على ذويها ، والتي يبدو عليها أنها تعاني من اضطراب نفسي ، موجها باتخاذ ما يلزم نحو توفير الرعاية الاجتماعية والصحية المطلوبة لها

حيث أفادت الأستاذة أمل أحمد حسن وكيل مديرية التضامن، أنه انتقل فريق التدخل السريع لمكان المواطنة، لحين حضور سيارة الإسعاف لنقلها لمستشفى الصحة النفسية لاجراء الفحوصات الطبية والنفسية لها

محافظ بني سويف يكلف الصحة والتضامن برعاية حالة لسيدة مسنة تفترش الطريق

وأضاف الدكتور بغدادي وكيل مديرية الصحة ، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف ، تم التنسيق مع مرفق الإسعاف لنقل الحالة للمستشفى الصحة النفسية ، وتم تكليف ادارة المستشفى باجراء اللازم من فحوصات لتحديد احتياج الحالة للحجز بالمستشفى من عدمه ، مع التنسيق مع التضامن الاجتماعي ، مشيرا الى أن ذلك تم تحت إشراف مباشر من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.

وخلال متابعته لما تم تنفيذه مع الحالة، شدد المحافظ ببحث الحالة من النواحي الاجتماعية والأسرية، ومحاولة الاستدلال والوصول لأسرة هذه السيدة، والوقوف على ملابسات تواجدها بلا مأوى بأحد الشوارع.

كما وجه المحافظ بضرورة تكثيف حملات التضامن بالتنسيق مع وحدات حقوق الإنسان والمرأة وذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة، والتي تجوب شوارع وميادين المحافظة بحثا عن مثل تلك الحالات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين.