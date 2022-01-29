أستاذ فيروسات يكشف عن مدى خطورة فيروس نيوكوف الجديد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن الشبينى، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن فيروس "نيوكوف" الجديد الذى أعلنت منظمة الصحة العالمية بمتابعته، يتعلق بفيروس ميرس وهو فيروس الالتهابات التنفسية الذى ظهر فى عام 2012، مضيفا أنه شىء غير مقلق بالمرة لأن دراسة واحدة فقط هى التى أثبتت وجوده فى الحيوانات فى الوقت الحالى.





وأضاف الشبينى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة" مساء السبت، أن الدراسة تعتبر موضع اختبار فى الوقت الحالى لأن البحث العلمى ومخرجاته يجب أن تؤكد بأكثر من دراسة. وذكر أن منظمة الصحة العالمية تصنف الفيروسات بحسب قدرتها على الانتشار وعلى التخفى من جهاز المناعة وقدرتها على إصابة أعضاء مختلفة من الجسم وتدهور الأعراض فى الإنسان، ونوه إلى أن الصحة العالمية أعلنت أنه لابد من وجود دراسات أكثر لكى يتم التمكن من دراسة التركيب الجينى.

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